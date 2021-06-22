В этом году творческие конкурсы и экзамены в университетах будут проводиться до начала подачи заявлений абитуриентов о поступлении.
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Поступающим на бюджет необходимо будет сдать вступительные экзамены и творческие конкурсы с 1 по 13 июля. Для поступающих на контракт будут проведены дополнительные сессии с 14 по 23 июля.
Но конкретные даты подачи заявлений на творческий конкурс определяются правилами приема в каждое учреждение высшего образования.
При регистрации для сдачи вступительных экзаменов и творческих конкурсов вуз не имеет права требовать у поступающих сертификаты ВНО.
Что такое творческий конкурсЭто форма испытания для поступления на бакалавриат, что предполагает проверку и оценивание творческих или физических способностей абитуриента, необходимых для поступления на отдельные специальности.
По каким специальностям поступающему надо проходить творческий конкурс:
- Архитектура и градостроительство;
- Аудиовизуальное искусство и производство;
- Дизайн (специализация "Графический дизайн", "Дизайн одежды (обуви)", "Дизайн среды", "Промышленный дизайн");
- Музыкальное искусство;
- Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;
- Сценическое искусство;
- Физическая культура и спорт;
- Хореография.
Добавим, что в университетах вступительные экзамены и творческие конкурсы должны проводиться минимум в два потока для того, чтобы в двух учебных заведениях, которые выбрал абитуриент, они не совпадали.
Кроме того, факт сдачи вступительных экзаменов и творческих конкурсов не является фактом подачи заявления в это учреждение высшего образования. То есть абитуриент может передумать и не подавать документы на поступление в вуз, куда он сдавал экзамен или конкурс.
Когда и как будут проводиться вступительные экзамены и творческие конкурсы: видео
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