В этом году творческие конкурсы и экзамены в университетах будут проводиться до начала подачи заявлений абитуриентов о поступлении.

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Поступающим на бюджет необходимо будет сдать вступительные экзамены и творческие конкурсы с 1 по 13 июля. Для поступающих на контракт будут проведены дополнительные сессии с 14 по 23 июля.

Но конкретные даты подачи заявлений на творческий конкурс определяются правилами приема в каждое учреждение высшего образования.

При регистрации для сдачи вступительных экзаменов и творческих конкурсов вуз не имеет права требовать у поступающих сертификаты ВНО.

Что такое творческий конкурс Это форма испытания для поступления на бакалавриат, что предполагает проверку и оценивание творческих или физических способностей абитуриента, необходимых для поступления на отдельные специальности.

По каким специальностям поступающему надо проходить творческий конкурс:

Архитектура и градостроительство;

Аудиовизуальное искусство и производство;

Дизайн (специализация "Графический дизайн", "Дизайн одежды (обуви)", "Дизайн среды", "Промышленный дизайн");

Музыкальное искусство;

Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;

Сценическое искусство;

Физическая культура и спорт;

Хореография.

Добавим, что в университетах вступительные экзамены и творческие конкурсы должны проводиться минимум в два потока для того, чтобы в двух учебных заведениях, которые выбрал абитуриент, они не совпадали.

Кроме того, факт сдачи вступительных экзаменов и творческих конкурсов не является фактом подачи заявления в это учреждение высшего образования. То есть абитуриент может передумать и не подавать документы на поступление в вуз, куда он сдавал экзамен или конкурс.

Когда и как будут проводиться вступительные экзамены и творческие конкурсы: видео

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