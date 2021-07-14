Университеты по всему миру массово открывают факультеты финансов: для чего

Несмотря на активное развитие финансовых продуктов на рынке, финансовая грамотность населения только снижается. Фиксируются рекордно низкие уровни экономической безопасности людей, семей и целых общин.

Университет Камберленда, штат Кентукки, запустил магистерскую программу в области финансов. Это стало ответом на спрос американцев узнать больше о возможностях эффективного управления личным бюджетом.

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Детали учебной программы

Звание магистра можно будет получить, обучаясь исключительно в режиме онлайн, дистанционно. Первый набор на факультет уже открыт. Обучение начнется осенью 2021 года.

Программа образовательного направления будет включать, в частности:

финансовый учет и анализ;

регулирование и этику оказания финансовых услуг;

экономический анализ с целью принятия финансовых решений;

финансовое планирование и управление бюджетом;

финансовые показатели и аналитику;

финансовое моделирование и оценку рынка;

мировые рынки капитала и международные финансы.

Профессор Даниэль Каньям, директор ряда образовательных бизнес-программ университета Камберленда, отмечает, что новая программа позволит студентам стать сертифицированными финансовыми советниками как для бизнеса, так и для малых домохозяйств.

Растущая финансовая безграмотность в США и во всем мире в целом вызывает большое беспокойство. В сфере образования сейчас просто необходимы возможности изучения современных финансовых концепций, принципов и практик,

– считает профессор.

Напомним, что в Украине уроки финансовой грамоты должны ввести в школах. Это предусмотрено новой типовой образовательной программой.