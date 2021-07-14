Университеты по всему миру массово открывают факультеты финансов: для чего
Источник:WTVQ
Несмотря на активное развитие финансовых продуктов на рынке, финансовая грамотность населения только снижается. Фиксируются рекордно низкие уровни экономической безопасности людей, семей и целых общин.
Университет Камберленда, штат Кентукки, запустил магистерскую программу в области финансов. Это стало ответом на спрос американцев узнать больше о возможностях эффективного управления личным бюджетом.
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Детали учебной программы
Звание магистра можно будет получить, обучаясь исключительно в режиме онлайн, дистанционно. Первый набор на факультет уже открыт. Обучение начнется осенью 2021 года.
Программа образовательного направления будет включать, в частности:
- финансовый учет и анализ;
- регулирование и этику оказания финансовых услуг;
- экономический анализ с целью принятия финансовых решений;
- финансовое планирование и управление бюджетом;
- финансовые показатели и аналитику;
- финансовое моделирование и оценку рынка;
- мировые рынки капитала и международные финансы.
Профессор Даниэль Каньям, директор ряда образовательных бизнес-программ университета Камберленда, отмечает, что новая программа позволит студентам стать сертифицированными финансовыми советниками как для бизнеса, так и для малых домохозяйств.
Растущая финансовая безграмотность в США и во всем мире в целом вызывает большое беспокойство. В сфере образования сейчас просто необходимы возможности изучения современных финансовых концепций, принципов и практик,
– считает профессор.
Напомним, что в Украине уроки финансовой грамоты должны ввести в школах. Это предусмотрено новой типовой образовательной программой.Совет! Позаботьтесь о собственном финансовом благополучии, изучая полезные материалы, найденные в интернете. Распечатать их помогут принтеры Canon серии MegaTank, которые просты в использовании и обслуживании. Печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи.