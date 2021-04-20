Скандал с розыгрышем билетов на концерт Моргенштерна

Университет культуры в Киеве в публикации назвал российского рэпера Моргенштейна "звездой мирового масштаба".

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Хочешь увидеть звезду мирового масштаба собственными глазами? Послушать все популярные хиты и оторваться на полную? Тогда предлагаем вам супер-конкурс на летние билеты Моргенштерна,

– говорится в объявлении.

Международная кафедра университета культуры, видимо, надеялась, что так ей удастся увеличить количество подписчиков на своей странице, однако на самом деле большинство комментариев под постом негативные.



Скриншот поста КНУКиМ

Вероятно, здесь речь идет о концерте российского рэпера, который должен состояться в Киеве в июне. Однако пока неизвестно, как он будет проходить и состоится ли вообще.

Сам Моргенштерн во время прямого эфира в инстаграм заявил, что концерта может не быть, и ему страшно ехать в Украину.

Сейчас мы вообще не поедем, там начинаются какие-то вещи. Вероятно, снова будут переносить концерты. Мне действительно страшно, банально. Я не буду врать, что мне страшно,

– ответил Моргенштерн.

Как студенты и пользователи реагируют на это объявление

"Идиоты… какая звезда мирового масштаба? Это россиянин, который поддерживает оккупацию Крыма, и смеялся (это есть в YouTube) со дня траура в Одессе… Стыдно, что вы идиоты!".

"Слушайте себе в наушниках хоть гимн СССР, это уже ваше личное дело. Но Национальному университету Украины не идет разыгрывать билеты на такой концерт и при этом не реагировать на возмущение людей. И это еще международники".

"Вы позор нашей страны! Признавать войну на востоке и то, какое влияние оказывает Россия и ее музыканты, актеры и т. д. как политику – стыдно!"

"Лучше разыгрывайте билеты сразу в Россию! Стыд".

Стыд". "Разыграйте лучше плагиаторские статьи Шкарлета, как раз студентам на диплом будет".

"Вы серьезно? Какой к черту Моргенштерн? У нас 7 год идет война с Россией , а вы билетики разыгрываете? Кафедра международных отношений, черт побери".

, а вы билетики разыгрываете? Кафедра международных отношений, черт побери". "Теперь еще больше "будут цениться" выпускники специальности "Международные отношения" из нашего университета. Я думала дно уже было, но вы превзошли сами себя и спустились еще ниже, причем дважды: в первый раз, когда сделали такой конкурс, и во второй раз, когда удалили не пост, а негативные комментарии".



Скриншот комментариев к посту о розыгрыше билетов

К слову, ранее преподавательница кафедры культурологии и философской антропологии Евгения Бильченко обвинила украинскую власть в фашизме и тоталитаризме из-за закона об украинском языке в сфере обслуживания.