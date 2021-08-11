Реакция вуза на слухи о домогательствах

Пресс служба вуза сообщила, что с целью установления истины и определения виновных университет создал рабочую группу по расследованию имеющейся информации о харассменте.

До темы Интимного общения не было, – Владимир Талашко отреагировал на секс-скандал со студентками

Исполняющая обязанности ректора Инна Кочарян призвала всех причастных связаться с ней лично для сообщения всех фактов этой ситуации. Обращение следует присылать по электронному адресу: ikocharian@knutkt.edu.ua.

Ранее проректор по научной работе Галина Миленькая заявила, что никаких официальных бумаг, заявлений или сообщений о домогательствах никогда не поступало. "Даже слухов на такую тему я никогда не слышала", – сказала она.

При этом Янина Соколова, окончившая Карпенко-Карого, утверждает, что "ректор вуза знает обо всем и молчаливым согласием фактически покрывает". По ее словам, Талашко – не единственный растлитель молодых девушек, ведь к ней приставали и другие.

Что известно о секс-скандале с Владимиром Талашко

В СМИ появилась информация, что преподавателя вуза и украинского актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. Об этом рассказал сценарист Богдан Панкрухин. Он собрал истории студенток и абитуриенток Киевского университета театра, кино и телевидения, которые имели дело с Талашко.

По его словам, более 20 лет преподаватель приглашает юных студенток в гости под предлогом репетиций, где фотографирует обнаженными и предлагает интим. Истории девушек – читайте в статье.

Добавим, что Минкультуры инициировало служебное расследование в связи с такими обвинениями, а также призвало руководство университета содействовать всесторонней проверке приведенных выпускницами фактов.

Владимир Талашко – звезда фильма Леонида Быкова "В бой идут только старики". Он сыграл старшего лейтенанта Сергея Скворцова. Узнавайте в статье, в каких фильмах снимался актер.