В университете Богомольца преподавательница рассказывает фейки о войне и поддерживает Россию

Студенты рассказали о преподавательнице-колаборантке из медицинского университета Богомольца в Киеве. По их словам, доцент кафедры пропедевтики внутренней медицины №1 Дидковская Людмила поддерживает агрессию России против Украины и рассказывает фейки.

Преподавательница поддерживает Россию

Выяснилось, что преподавательница не только занижает оценки находящимся на фронте студентам-медикам, но и поддерживает российскую агрессию, сообщает 24 канал.

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Студенты, которые сейчас являются боевыми медиками, рассказали, что Людмила Дидковская обесценивает их работу. В частности, она заявила, что ребята безответственны в плане обучения. Преподавательница поставила одному студентку 2, а другому – 3 и добавила "что все в одинаковых условиях".

Она на парах рассказывает фейки о Буче

Другая студентка призналась, что Людмила Дидковская во время онлайн-обучения рассказывала, что "в Буче кадыровцы раздавали местным доллары и подарки, что люди их нормально встречают".

Кроме того, доцент подписана в телеграмме на канал "Силовики России", где пишут мерзости об Украине и ее гражданах.



Преподавательница подписана на телеграмм "Силовики России" / Скриншот 24 канала

Также студенты сообщили, что преподавательница и раньше нарушала нормы морали и законы. В частности, она ставит оценки за взятки и оскорбляет студенток – одной насильно отрезала ногти.

Теперь студенты требуют увольнения и привлечения к ответственности Людмилы Дидковской. Они уже отправили письмо с доказательствами в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Минздрав и правоохранителям.



История о Дидковской требует проверки / Скриншот 24 канала

Как отреагировали на эту историю на кафедре

Кафедра пропедевтики внутренней медицины №1 отреагировала в соцсетях на скандал с Людмилой Дидковской. Там не опровергли эту информацию, а подчеркнули, что "это больше походит на сведение счетов с преподавателем".

В частности, остановились больше на том, что у преподавательницы во время онлайн-пары осветилось сообщение из группы "Силовики России".

Мы, слава Богу, живем в свободной стране, в которой каждый может использовать любые материалы для получения информации. Это один из кардинальных пунктов, по которым мы отличаемся от нашего агрессивного соседа – это там нельзя смотреть никакую информацию, противоречащую "политике партии". В наше время подписка на подобные каналы может быть очень полезна для всех: смотреть, что пишет там враг,

– говорится в сообщении.

Отметим, что информация пока не подтверждена официальными лицами Министерства образования и науки. Это может быть фейк, хотя об истории рассказали студенты университета Богомольца. Теперь ждем официального подтверждения.

К слову, оккупанты заставляют учителей проводить обучение по российской программе. Так, в Мелитопольском районе местный коллаборант говорит, что, мол, работникам образования придет не только украинская зарплата, но и будет доплата в рублях. Впоследствии он даже начал угрожать родителям.