Перший набір розпочнеться вже у 2021 році. За словами ректора закладу Анатолія Цьося, таке рішення ухвалили 28 квітня 2021 року на засіданні вченої ради.
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Нова спеціальність створена в таких галузях знань:
- "Культура і мистецтво"
- "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація".
Тоді директор КП Анатолій Капустюк заявив про те, що в Україні майже не лишилося фахівців з обробки бурштину. Саме тому вирішили створити нову освітньо-професійну програму.
Анатолій Цьось закликав випускників навчальних закладів отримати унікальну, єдину в Україні спеціальність.