Кто может получить стипендию? Кандидаты должны быть как минимум второкурсниками и иметь средний балл не ниже 3.0. Предпочтение будет отдаваться студентам, проживающим в районе Детройта.
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Генеральный директор Steadfast Labs Аврам Заллен заявил, что Центр по тестированию каннабиса стремится поощрять и поддерживать лучшие научные таланты.
Мы считаем, что образование является ключом к повышению уровня безопасности и целостности в отрасли,
– сказал он.
Там добавляют, что стипендия должна стимулировать студентов ориентироваться на авангард и управлять своей социальной мобильностью.
Отметим, что в 2019 году университет Лейк-Супериор первым в США открыл учебную программу по химии каннабиса. По словам декана Стива Джонсона, зачисление на этот курс ежегодно растет.
А уже в феврале 2020 года университет открыл Центр по химии каннабиса, где студенты могут проводить исследования. Вуз сообщил, что к 2022 году в индустрии каннабиса будет 500 тысяч рабочих мест.
Центр для исследований каннабиса университета Лейк-Супериор / Фото detroitnews
Могут ли легализовать каннабис в Украине
- Марихуану частично легализовали в 30 странах мира, еще в 14 – ее используют в медицине.
- Зато в Украине медицинский каннабис считают опасным наркотиком.
- Сейчас в Украине активно обсуждают целесообразность легализации медицинского каннабиса. В частности, в Верховной Раде даже создали рабочую группу для разработки законопроекта о разрешении препарата.