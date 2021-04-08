Кто может получить стипендию? Кандидаты должны быть как минимум второкурсниками и иметь средний балл не ниже 3.0. Предпочтение будет отдаваться студентам, проживающим в районе Детройта.

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Генеральный директор Steadfast Labs Аврам Заллен заявил, что Центр по тестированию каннабиса стремится поощрять и поддерживать лучшие научные таланты.

Мы считаем, что образование является ключом к повышению уровня безопасности и целостности в отрасли,

– сказал он.

Там добавляют, что стипендия должна стимулировать студентов ориентироваться на авангард и управлять своей социальной мобильностью.

Отметим, что в 2019 году университет Лейк-Супериор первым в США открыл учебную программу по химии каннабиса. По словам декана Стива Джонсона, зачисление на этот курс ежегодно растет.

А уже в феврале 2020 года университет открыл Центр по химии каннабиса, где студенты могут проводить исследования. Вуз сообщил, что к 2022 году в индустрии каннабиса будет 500 тысяч рабочих мест.



Центр для исследований каннабиса университета Лейк-Супериор / Фото detroitnews

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