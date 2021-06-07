КНУ Шевченко забрал у Лукашенко звание почетного доктора: голосовали тайно

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 7 июня лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора. Голосование проходило в тайном режиме.
Для того, чтобы лишить звания почетного доктора, ученый совет КНУ внес изменения в порядок предоставления этого звания, поскольку до сих пор механизма ранее не существовало.
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Почему Лукашенко лишили звания
В августе 2020 года студенты и выпускники КНУ Шевченко обращались к руководству университета с призывом лишить Лукашенко звания почетного доктора после президентских выборов.
Впоследствии ректор университета Шевченко Владимир Бугров обратился к ученому совету с призывом забрать его у Александра Лукашенко.
Это произошло после того, как 23 мая белорусские власти задержали журналиста и оппозиционера Романа Протасевича и его подругу, заставив самолет компании Ryanair приземлиться из-за якобы угрозы теракта.
Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета,
– написал Владимир Бугров.
Интересно, что перед заседанием совета Владимир Бугров встречался с белорусскими активистами, которые живут в Украине.
Как Лукашенко стал почетным докторомЗвание почетного доктора самопровозглашенный президент Беларуси получил при президентстве Виктора Ющенко в ноябре 2009 года, когда он приехал в Киев с официальным визитом.
Отметим, что ранее случай лишения звания был в Киево-Могилянской академии. В 2004 году, во время Оранжевой революции, она забрала его у Леонида Кравчука.
Звание почетного доктора в КНУ
Звание почетного доктора университета присуждают в знак признания вклада номинированного в науку, его заслуг перед отраслью. Эта награда еще называется "honoris causa" ("ради почета" или "ради чести").
Во многих университетах мира его добавляют к ученой степени или ученому званию.
Добавим, что звание почетных докторов в КНУ Шевченко начали давать с 1967 года. Первой государственной деятельницей, которой дали этот титул, стала премьер-министр Индии Индира Ганди.
В общем, Киевский национальный университет имеет более 80 почетных докторов. Среди них ученые разных стран, президенты, премьеры и др. Сейчас в списке есть такие президенты:
- Ильхам Алиев (Азербайджан),
- Реджеп Эрдоган (Турция),
- Эмомали Рахмон (Таджикистан),
- Билл Клинтон (экс-президент США),
- Альгирдас Бразаускас (экс-президент Литвы),
- Вацлав Гавел (экс-президент Польши),
- Михаил Саакашвили (экс-президент Грузии),
- Нурсултан Назарбаев (экс-президент Казахстана).