Для того, чтобы лишить звания почетного доктора, ученый совет КНУ внес изменения в порядок предоставления этого звания, поскольку до сих пор механизма ранее не существовало.

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Почему Лукашенко лишили звания

В августе 2020 года студенты и выпускники КНУ Шевченко обращались к руководству университета с призывом лишить Лукашенко звания почетного доктора после президентских выборов.

Впоследствии ректор университета Шевченко Владимир Бугров обратился к ученому совету с призывом забрать его у Александра Лукашенко.

Это произошло после того, как 23 мая белорусские власти задержали журналиста и оппозиционера Романа Протасевича и его подругу, заставив самолет компании Ryanair приземлиться из-за якобы угрозы теракта.

Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета,

– написал Владимир Бугров.

Интересно, что перед заседанием совета Владимир Бугров встречался с белорусскими активистами, которые живут в Украине.

Как Лукашенко стал почетным доктором Звание почетного доктора самопровозглашенный президент Беларуси получил при президентстве Виктора Ющенко в ноябре 2009 года, когда он приехал в Киев с официальным визитом.



Отметим, что ранее случай лишения звания был в Киево-Могилянской академии. В 2004 году, во время Оранжевой революции, она забрала его у Леонида Кравчука.

Звание почетного доктора в КНУ

Звание почетного доктора университета присуждают в знак признания вклада номинированного в науку, его заслуг перед отраслью. Эта награда еще называется "honoris causa" ("ради почета" или "ради чести").

Во многих университетах мира его добавляют к ученой степени или ученому званию.

Добавим, что звание почетных докторов в КНУ Шевченко начали давать с 1967 года. Первой государственной деятельницей, которой дали этот титул, стала премьер-министр Индии Индира Ганди.

В общем, Киевский национальный университет имеет более 80 почетных докторов. Среди них ученые разных стран, президенты, премьеры и др. Сейчас в списке есть такие президенты: