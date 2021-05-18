Президент считает, что создание такого мощного современного университета позволит Украине готовить специалистов чрезвычайно востребованных специальностей.

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"Они станут тем двигателем, который будет двигать вперед украинскую науку и экономику, а также способствовать становлению нашей страны как IT-хаба Европы", – отметил Зеленский.

По его словам, будущее заведение будет иметь шесть основных направлений:

информационные технологии;

кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

новейшие энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

международные отношения и безопасность.

По словам Владимира Зеленского, занятия в вузах будут преподавать лучшие украинские и иностранные преподаватели и эксперты.

Обучение в этом вузе будет предусматривать 30% теории и 70% практических занятий. А стажировка будет проходить на лучших отечественных предприятиях и в международных компаниях.

Президент также сообщил, что в первый год работы университета планируется набрать около 120 студентов, а в последующие годы будут увеличивать их количество.

Добавим, что лучшие студенты будут получать высокие стипендии, а после завершения обучения – им гарантировано трудоустройство в Украине. Также студенты и выпускники смогут реализовать собственные научные разработки.

Зеленский ранее говорил, что в новом университете будут современные лаборатории, киберцентры и биохимические центры. Также будет мощный отбор преподавателей. Они будут получать очень высокую зарплату.

Когда появится университет:

концепцию создания университета должны разработать и утвердить до июля 2021 года,

в октябре 2021 года – уже должны принять закон об особенностях правового статуса этого учебного заведения.

завершить строительство университета планируют к сентябрю 2023 года,

а первые учебные программы должны начаться с 1 октября 2023 года.

Зеленский отметил, что этот университет призван раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал украинцев. Он будет способствовать формированию у них знаний и навыков, которые востребованы на рынке труда.

К слову, в Украине создали Студенческий проектный офис при МОН. Студенты, которые приобщаются к его деятельности, смогут получить уникальный опыт управления проектам и будут иметь влияние на государственные решения.