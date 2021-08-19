Ужасные условия в общежитии педвишу

Николай Педько рассказал, что плитка на кухне неуправляемая. "Как мыть посуду без кранов и трубы, к которой краны должны подключаться? В комнате нет пригодных для пользования кровати и матраса", – заявил отец первокурсницы.

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Директор студгородка сумского вуза Андрей Красилов согласился показать журналистам условия проживания в общежитии.

По его словам, часто студенты ставят на плиту что-то вариться и уходят в комнату, а из кастрюль все заливает плиту. "Это происходит часто, но поставить на каждой кухне по работнику мы не можем", – говорит он.



Плитки в общежитии Сум / Фото Николая Педько

Андрей Красилов добавил, что сейчас закупили 300 новых электроплит и переключатели к ним. Все будут менять.

Ремонт в общежитии до поселения у нас еще продолжается, и пока еще не успели произвести замену определенных кранов и ручек на плиты. Все это сделаем до начала заселения – 27 августа. Действительно, сломан был кран жителями общежития, но мы его сделаем до начала поселения,

– говорит директор студгородка.

Заведующая общежитием Анна Красилова показала комнату, в которую в этом году планируют заселить первокурсников. Ремонты предлагают делать студентам самостоятельно.

"Для себя, под себя, чтобы им было удобно и комфортно, там они будут проживать четыре года. Никто их не переселяет никуда. Мы предоставляем кровати и также матрасы, стол, тумбочки и полочки книжные. Этим мы обеспечиваем", – говорит директор общежития.



Умывальники без кранов в общежитии / Фото Николая Педько

В то же время в общежитии №2 в 2008 году перепланировали и перенесли туалеты и душевые. На кухне второго этажа один из кранов тоже поломан. "Это постоянный процесс, сантехник приходит каждое утро в общежитие, где есть тетрадь, и ему пишут, что в такой-то кухне сломался кран, и в тот же день он ремонтируется", – говорит проректор Юрий Штыка.

Общежитие с улучшенным комфортом

Проживание в обычных комнатах стоит 520 гривен в месяц. Комната с улучшенными условиями обойдется вдвое дороже – 1000 гривен. Таких в университете сейчас 56. В них сделали капитальный ремонт, есть горячая вода в каждом блоке.

По словам образовательного аналитика Ирины Когут, университетам стоит понимать, что наличие хороших общежитий – это их потенциальное конкурентное преимущество, особенно сейчас, когда абитуриентов не так много.

Инвестировать в общежития – это неплохой шаг для привлечения будущих абитуриентов. Чрезвычайно важную роль в улучшении условий проживания в общежитиях будут играть сами студенты. Чем активнее будет их позиция, тем быстрее можно ожидать изменений к лучшему,

– говорит она.

В целом в общежитиях университета проживают 1300 студентов. По словам Юрия Штыки, поселяют всех желающих.

К слову, студенты Национального авиационного университета в Киеве тоже вынуждены жить в ужасных условиях. По их словам, в общежитии огромные тараканы, грязные душевые со ржавчиной, обшарпанные кухни и уборные, побитые раковины. Фото и детали – смотрите здесь.