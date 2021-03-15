Учеба 24 при поддержке партнера Canon проанализировала влияние инфляции на денежные накопления и подобрала несколько советов, как не ошибиться с выбором финансовых инструментов, которые помогут вашим сбережениям не потерять свою стоимость.

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Инфляция в Украине

Хотя Национальный банк Украины пытается таргетировать инфляцию на уровне от 4 до 6 процентов, в последние годы тенденция ее нестабильности достаточно высока. Ценность денег и уровень инфляции взаимосвязаны.

Инфляция – это процесс длительного роста общего уровня цен, через который происходит снижение покупательной способности денежной единицы. Из-за сложности инфляционного развития, существуют противоречия между различными экономическими школами по объяснению причин ее возникновения.

Снижение конкретных экономических показателей обычно является основной причиной роста инфляции в Украине. Следовательно, с началом войны на востоке государства, процент инфляции в стране составлял:

в 2014 году – 24,9 процента;

2015 – 43,3 процента;

2016 – 12,4 процента;

2017 – 13,7 процента.

В 2018 году уровень подорожания цен уменьшился до 9,8 процента, в 2019 – до 4,1 процента. Из-за начала пандемии коронавируса в 2020 году инфляция снова повысилась, достигнув 5 процентов.

Уровень инфляции / Фото Pixabay

Как защитить собственные сбережения от инфляции

Для того чтобы сохранить цену денежных накоплений, стоит пользоваться рядом финансовых инструментов. Депозиты, недвижимость или покупка валюты – далеко не все возможности избежать девальвации гривневых сбережений.

Накопительные программы. Страхование жизни является надежным финансовым инструментом для долгосрочных накоплений и сохранения денег. Кроме избежания влияния инфляции, такие инвестиции создают надежную защиту здоровья и обеспечивают благосостояние всей семьи. Следует отметить, что за более чем 200 лет существования отрасли, ни одна крупная страховая компания не обанкротилась.

Драгоценные металлы. Драгоценности всегда были и остаются в тренде. Несмотря на колебания финансовых рынков, золотые слитки не теряют своей стоимости. Однако, хранить их дома под подушкой не стоит – лучше довериться проверенным банкам, имеющим хранилище с современной системой охраны имущества вкладчиков.

Инвестиции в драгоценные металлы / Фото Pexels

Ценные бумаги и акции. Такой способ сохранения денег является едва ли не самым надежным. В частности, инвестиции в ОВГЗ полностью гарантируют обязанность государства вернуть вкладчику все до копейки, несмотря на колебания уровня роста или падения инфляции.

Конечно, для таких видов денежных вкладов, необходимо как минимум иметь большую сумму сбережений и доверять проверенным банкам или другим финансовым учреждениям, которые станут посредниками между вами и государством.

Выгодное партнерство. При наличии крупного капитала, следует рассмотреть возможность инвестирования в интересные и перспективные проекты, в частности предприятия, заводы или организации. Хотя такой метод сохранения собственных средств есть довольно рискованным, пассивный доход из хороших дивидендов позволяет уберечь ваши деньги от потери их стоимости.

Прежде чем принимать решение о денежных вложениях в предприятия, убедитесь в их успешности и взвесьте все возможные риски. Проверьте показатели компании, ознакомьтесь с основным бизнес-планом и другими документами, которые касаются финансов проекта.

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Популярные методы защиты денег

Депозитные счета. Благодаря небольшому, но все же стабильному повышению уровня финансовой грамотности в Украине, сегодня все больше людей понимают, что деньги под матрас прятать не стоит. Проценты от вложений по депозитам частично, а иногда и полностью покрывают уровень инфляции и сохраняют покупательную способность денежных единиц.

Обмен валют. Здесь стоит выбирать хотя бы более-менее стабильные типы валют, в том числе доллар, евро, швейцарский франк или английский фунт. Выгоднее, конечно же, покупать иностранную валюту, когда курс является самым низким, и тогда можно будет вернуть свои деньги, когда тот, из-за инфляции в частности, резко начнет расти.

В какой валюте держать денежные сбережения / Фото Pixabay

Недвижимость. Недвижимое имущество, как и драгоценные металлы, почти всегда имеет довольно высокую стоимость. Главное в таком методе сохранения средств – изучить рынок недвижимости и понять его перспективы. Не стоит вкладывать деньги в покупку квартиры, дома или земельного участка, которые расположены возле перерабатывающих заводов, мусорных свалок, крупных дорожных магистралей или на неоднозначных территориях.

В общем, любые перспективные инвестиции являются лучшими инструментами в борьбе с инфляцией. Пользоваться одним или вкладывать деньги сразу в несколько возможных областей – выбор, на который стоит решаться в зависимости от суммы личных финансовых сбережений и действующей ситуации в стране.

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