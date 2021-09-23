Студент снял видео, когда он заходил в аудиторию, где его встретила преподавательница. Женщина в грубой форме объяснила парню, что опаздывать плохо.

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Преподавательница предупредила, что больше повторять и предупреждать не будет, потому что она "не Минздрав". Женщина посоветовала вести себя так "на районе", а если не будут слушаться, то "умножит на минус ноль".

Умножу на минус ноль. Так понятно? А понты свои дешевые будете колотить у себя на районе. Там, где вы — о******е пацаны. Все понятно?,

– сказала преподавательница.

Видео парень опубликовал на канале в тиктоке "nosok 14488". Однако, впоследствии его удалил, потому что сейчас там нет ни одного видео.

Смотрите видео, как преподавательница обматерила студента за опоздание:

К слову, преподаватель морского профессионального колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко назвал украинский язык "языком фашистов и оккупантов" и "псячим". Преподавателя уволили. Детали – читайте здесь.