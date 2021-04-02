В Чернигове умерла писательница Анна Арсенич-Баран, которая лечилась от коронавируса
В Чернигове скоропостижно умерла 50-летняя поэтесса, писательница и преподавательница Анна Арсенич-Баран. Интересно, что женщина лечилась от коронавируса и накануне ее выписали из больницы с улучшениями.
Источник:Укринформ
Анна Арсенич-Баран также была главой Черниговской областной организации союза писателей Украины. О ее смерти отзываются многие неравнодушные люди в соцсети.
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"Сегодня отошла к Господу писательница, преподаватель и просто замечательный человек – Анна Арсенич-Баран. Словами трудно выразить печаль потери, ведь она навсегда останется в наших воспоминаниях и сердцах веселой, энергичной и жизнерадостной, полной сил и вдохновения", – написал архимандрит Пимен Кот.
Коллега писательницы Светлана Молочко рассказала, что Анна лечилась от коронавируса, и 31 марта была выписана из больницы с улучшением. Однако уже в четверг, 1 апреля, поздно вечером она внезапно умерла.
У писательницы остались муж (настоятель Пятницкой церкви о. Мирон) и взрослый сын Иван.
Прощание с Анной Арсенич-Баран состоится в субботу, 3 апреля. В 11:30 будет отпевание в Пятницкой церкви, а в 12:30 – отъезд на кладбище.
Добавим, что за день до смерти Анна Арсенич-Баран сообщила о выходе своей очередной книги. "Хоть что-то приятное за последние дни... Увидела свет моя книга поэтических тавтограмм "Авжеж", – написала поэтесса.
Что известно об Анне Арсенич-Баран
- Анна Арсенич-Баран родилась 26 июня 1970 года в Косовском районе Ивано-Франковской области. Но с 1998 года проживала в Чернигове. Возглавляла кафедру филологических дисциплин и методики их преподавания Черниговского ОИППО им. К. Д. Ушинского.
- Она – автор 14 книг прозы и поэзии, антологии украинской христианской стихотворной молитвы, нескольких словарей и более 100 пособий по украинскому языку и литературе.
- В частности, Анна Арсенич-Баран написала поэтические сборники "Рушник на калині", "Музика черемхи", "Тремтять гіацинти", "Обнадію весною" и прозу "Під райськими яблучками", "У понеділок все буде по-іншому", "Солодкі слова", "Тиха вулиця вечірнього міста" и другие.
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