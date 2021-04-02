В Чернигове скоропостижно умерла 50-летняя поэтесса, писательница и преподавательница Анна Арсенич-Баран. Интересно, что женщина лечилась от коронавируса и накануне ее выписали из больницы с улучшениями.

Анна Арсенич-Баран также была главой Черниговской областной организации союза писателей Украины. О ее смерти отзываются многие неравнодушные люди в соцсети.

К теме Лауреата Эмми Эвелин Сакаш нашли мертвой под грудой мусора

"Сегодня отошла к Господу писательница, преподаватель и просто замечательный человек – Анна Арсенич-Баран. Словами трудно выразить печаль потери, ведь она навсегда останется в наших воспоминаниях и сердцах веселой, энергичной и жизнерадостной, полной сил и вдохновения", – написал архимандрит Пимен Кот.

Коллега писательницы Светлана Молочко рассказала, что Анна лечилась от коронавируса, и 31 марта была выписана из больницы с улучшением. Однако уже в четверг, 1 апреля, поздно вечером она внезапно умерла.

У писательницы остались муж (настоятель Пятницкой церкви о. Мирон) и взрослый сын Иван.

Прощание с Анной Арсенич-Баран состоится в субботу, 3 апреля. В 11:30 будет отпевание в Пятницкой церкви, а в 12:30 – отъезд на кладбище.

Добавим, что за день до смерти Анна Арсенич-Баран сообщила о выходе своей очередной книги. "Хоть что-то приятное за последние дни... Увидела свет моя книга поэтических тавтограмм "Авжеж", – написала поэтесса.

Что известно об Анне Арсенич-Баран