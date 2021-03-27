Ректор Европейского университета Иван Тимошенко умер 27 марта. Ему было 84 года. Причина смерти пока неизвестна.

Прощание с выдающимся украинским ученым состоится в понедельник, 29 марта, в Киеве.

Читайте также В Киеве откроют Американский университет, – Курт Уолкер

Министр образования и науки Сергей Шкарлет выразил соболезнования семье и близким Тимошенко. И подчеркнул, что он был выдающимся ученым, историком и соучредителем университета.

Именно Иван Иванович – один из инициаторов подготовки и принятия законодательных актов, которые обеспечили успешную интеграцию частных высших учебных заведений в единое образовательное пространство Украины,

– добавил чиновник.

"Имел честь знать его лично. Очень печально, когда из жизни уходят такие выдающиеся личности. Иван Иванович останется навсегда в нашей памяти", – подытожил министр.

Что известно об Иване Тимошенко

Данные из "Википедии"