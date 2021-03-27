Умер ректор Европейского университета Иван Тимошенко
Ректор Европейского университета Иван Тимошенко умер 27 марта. Ему было 84 года. Причина смерти пока неизвестна.
Источник:Европейский университет
Прощание с выдающимся украинским ученым состоится в понедельник, 29 марта, в Киеве.
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Министр образования и науки Сергей Шкарлет выразил соболезнования семье и близким Тимошенко. И подчеркнул, что он был выдающимся ученым, историком и соучредителем университета.
Именно Иван Иванович – один из инициаторов подготовки и принятия законодательных актов, которые обеспечили успешную интеграцию частных высших учебных заведений в единое образовательное пространство Украины,
– добавил чиновник.
"Имел честь знать его лично. Очень печально, когда из жизни уходят такие выдающиеся личности. Иван Иванович останется навсегда в нашей памяти", – подытожил министр.
Что известно об Иване Тимошенко
Данные из "Википедии"
- Родился 14 марта 1937 года в селе Евгеновка, что в Донецкой области.
- Учился во Львовском государственном университете, специальность – "История".
- С 1991 года – основатель и ректор "Европейского университета".
- Также возглавлял Ассоциации учебных заведений Украины частной формы собственности
- Был членом Президиума Союза ректоров высших учебных заведений.
- В 2006 – 2013 годах – член коллегии Министерства образования и науки Украины.
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