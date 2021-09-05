Умер известный украинский педагог Николай Палтышев

В Одессе умер легендарный украинский педагог Николай Палтышев. Известному учителю было 74 года. Он первый начал проводить уроки-спектакли, сочетал поэзию, живопись и музыку.

О смерти Палтышева сообщил коллектив учебно-методического центра профессионально-технического образования. Коллеги умершего отметили, что он был выдающимся ученым и самоотверженно служил образованию и науке.

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Николай Николаевич навсегда запомнится искренним человеком, талантливым педагогом, который пользовался высоким авторитетом и уважением. В сердцах педагогов навсегда останется светлая память о нем,

– отметили педагоги.

Главное о Николае Палтишеве

Родился в 1946 году в Одессе.

Выпускник Одесского технологического института пищевой промышленности имени Ломоносова и Одесского педагогического университета имени Ушинского.

Палтышев был народным учителем СССР, почетным доктором Национальной академии педагогических наук Украины, кандидатом педагогических наук, доцентом.

Возглавлял комитет по вопросам профессионального образования Верховного Совета СССР.

Именно Палтышев ввел поэтапную систему обучения, которая распространилась в Советском Союзе и за рубежом.

Открытые уроки-спектакли Палтышев проводил во всех республиках СССР.

В достижении педагога – более 300 научно-методических работ, научно-практических публикаций, 10 учебников для учителей.

В течение последних десятилетий работал на различных должностях в учебных заведениях Одесской области.

С 2006 года работал учителем физики в одесской школе.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего педагога.

Текст публикации Olga Olga в фейсбук-сообществе Профессиональное образование Одесской области:

Коллектив учебно-методического центра профессионально-технического образования выражает соболезнования по поводу смерти Палтышева Николая Николаевича, народного учителя СССР, почетного доктора Национальной академии педагогических наук Украины, кандидата педагогических наук, доцента. Легенды украинской педагогики, почетного деятеля системы профессионально-технического образования, автора книг и научно-методических работ.

Человека, который был выдающимся специалистом, ученым и образцом самоотверженного служения образованию и науке. Его вклад в развитие образования и науки неоценим. Николай Николаевич навсегда запомнится искренним человеком, талантливым педагогом, который пользовался высоким авторитетом и уважением. В сердцах педагогов навсегда останется светлая память о нем.

Искренне выражаем глубокие соболезнования родным и близким и разделяем всем сердцем ваши боль и горе.