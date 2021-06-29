Умер бывший ректор Харьковского педагогического Университета Иван Прокопенко

В Харькове на 86 году ушел из жизни бывший ректор Харьковского педагогического Университета имени Григория Сковороды. Иван Прокопенко возглавлял учебное заведение почти половину своей жизни.

Об этом сообщили 29 июня. Он был выдающимся ученым-педагогом, а также авторитетным экономистом.

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Что известно об ученом

Прокопенко был ректором вуза с 1980 по 2020 год. За свою жизнь он стал доктором педагогических наук, профессором и академиком Национальной академии педагогических наук Украины. Кроме этого, ему присвоили звание заслуженного работника народного образования Украины.

Благодаря неутомимой деятельности Ивана Федоровича Сковородиновский вуз превратился в настоящий центр формирования интеллектуальной элиты как в пределах Слобожанщины, так и в масштабах всей Украины,

– отметили в заметке.

Иван Прокопенко в разные годы своей деятельности / Фото ХНПУ имени Г. С. Сковороды