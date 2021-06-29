Об этом сообщили 29 июня. Он был выдающимся ученым-педагогом, а также авторитетным экономистом.

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Что известно об ученом

Прокопенко был ректором вуза с 1980 по 2020 год. За свою жизнь он стал доктором педагогических наук, профессором и академиком Национальной академии педагогических наук Украины. Кроме этого, ему присвоили звание заслуженного работника народного образования Украины.

Благодаря неутомимой деятельности Ивана Федоровича Сковородиновский вуз превратился в настоящий центр формирования интеллектуальной элиты как в пределах Слобожанщины, так и в масштабах всей Украины,

– отметили в заметке.

Иван Прокопенко в разные годы своей деятельности / Фото ХНПУ имени Г. С. Сковороды

Обратите внимание! Во Львове умер бывший председатель Буской райгосадминистрации Петр Мороз. Его не стало на 62 году жизни. Он возглавил Бускую райгосадминистрацию в июле 2015 года, а в августе 2019 года ушел с должности.