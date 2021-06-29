Об этом сообщили 29 июня. Он был выдающимся ученым-педагогом, а также авторитетным экономистом.
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Что известно об ученом
Прокопенко был ректором вуза с 1980 по 2020 год. За свою жизнь он стал доктором педагогических наук, профессором и академиком Национальной академии педагогических наук Украины. Кроме этого, ему присвоили звание заслуженного работника народного образования Украины.
Благодаря неутомимой деятельности Ивана Федоровича Сковородиновский вуз превратился в настоящий центр формирования интеллектуальной элиты как в пределах Слобожанщины, так и в масштабах всей Украины,
– отметили в заметке.
Иван Прокопенко в разные годы своей деятельности / Фото ХНПУ имени Г. С. Сковороды