Уменьшить риски и увеличить доход: как действовать инвестору-новичку
Источник:"Минфин"
Только очень высокая доходность может оправдать и компенсировать высокие риски. Инвесторам, которые только начинают свой путь на рынке, часто бывает очень сложно сориентироваться.
В то же время, вкладываться в одни только ОВГЗ и депозиты – недальновидное решение. Так считает соучредитель Укринвестклуба Дмитрий Карпиловский.
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Эксперт дает несколько советов начинающим инвесторам, какими правилам следует руководствоваться, чтобы защитить свои деньги от рисков и получить высокий доход.
Когда вы находитесь на пике уверенности в своей сделке, то это, скорее всего, и есть самая рискованная инвестиция,
– отмечает опытный инвестор.
Советы начинающим инвесторам
- Инвестируйте исключительно в те инструменты, на изучение которых вы потратили хотя бы 3 месяца или несколько сотен часов времени, чтобы углубиться в тематику.
- Вкладывайте деньги в те направления, которые действуют за понятным вам механизмом защиты. Старайтесь это сделать до того, как придется "оплатить" свою ошибку.
- Диверсифицируйте собственные инвестиции. Не вкладывает больше денег, чем готовы потерять, поскольку полностью оценить все риски не может никто. Чем менее опытный инвестор, тем меньшие деньги стоит вкладывать и лучше диверсифицировать портфель.
Меньше самоуверенности
Дмитрий Карпиловский не рекомендует идти в сделку, в которой нет специалиста, который был бы готов вас проконсультировать. Без опыта хотя бы 5 лет активного участия на рынке IPO, невозможно понять – выгодная сделка или нет. Чужой опыт – это всегда более полная и объективная картина.Интересно. В мире инвестиций существует понятие "spray and pray" – " распились и молись". Из-за самоуверенности множество инвесторов теряли свое состояние, ведь не могли на 100% предсказать доходность денежного вложения.
По словам эксперта, большинство инвесторов уверены, что покупая ежемесячно немного акций компаний индекса S&P 500, они получат хороший результат. Однако мало кто обращает внимание на симулятор, который указывает, что еще 5 – 10 лет назад вкладчики, которые поверили в эту идею, теряли до 40% своего портфеля.
Для начинающих инвесторов Карпиловский советует обращаться за помощью к проверенным брокерам, посредникам или советникам, которые могут взять на себя частичную или полную ответственность за ваш финансовый результат.Совет! Выходите на рынок инвестиций, перед этим хорошо подготовившись. Распечатывайте полезные учебные материалы с помощью принтеров Canon серии MegaTank, которые очень экономны, ведь себестоимость печати одной страницы А4 составляет всего 46 копеек с учетом бумаги.