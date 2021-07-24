Уменьшить риски и увеличить доход: как действовать инвестору-новичку

Только очень высокая доходность может оправдать и компенсировать высокие риски. Инвесторам, которые только начинают свой путь на рынке, часто бывает очень сложно сориентироваться.

В то же время, вкладываться в одни только ОВГЗ и депозиты – недальновидное решение. Так считает соучредитель Укринвестклуба Дмитрий Карпиловский.

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Эксперт дает несколько советов начинающим инвесторам, какими правилам следует руководствоваться, чтобы защитить свои деньги от рисков и получить высокий доход.

Когда вы находитесь на пике уверенности в своей сделке, то это, скорее всего, и есть самая рискованная инвестиция,

– отмечает опытный инвестор.

Советы начинающим инвесторам

Инвестируйте исключительно в те инструменты, на изучение которых вы потратили хотя бы 3 месяца или несколько сотен часов времени, чтобы углубиться в тематику. Вкладывайте деньги в те направления, которые действуют за понятным вам механизмом защиты. Старайтесь это сделать до того, как придется "оплатить" свою ошибку. Диверсифицируйте собственные инвестиции. Не вкладывает больше денег, чем готовы потерять, поскольку полностью оценить все риски не может никто. Чем менее опытный инвестор, тем меньшие деньги стоит вкладывать и лучше диверсифицировать портфель.

Меньше самоуверенности

Дмитрий Карпиловский не рекомендует идти в сделку, в которой нет специалиста, который был бы готов вас проконсультировать. Без опыта хотя бы 5 лет активного участия на рынке IPO, невозможно понять – выгодная сделка или нет. Чужой опыт – это всегда более полная и объективная картина.

В мире инвестиций существует понятие "spray and pray" – "". Из-за самоуверенности множество инвесторов теряли свое состояние, ведь не могли на 100% предсказать доходность денежного вложения.

По словам эксперта, большинство инвесторов уверены, что покупая ежемесячно немного акций компаний индекса S&P 500, они получат хороший результат. Однако мало кто обращает внимание на симулятор, который указывает, что еще 5 – 10 лет назад вкладчики, которые поверили в эту идею, теряли до 40% своего портфеля.

Для начинающих инвесторов Карпиловский советует обращаться за помощью к проверенным брокерам, посредникам или советникам, которые могут взять на себя частичную или полную ответственность за ваш финансовый результат.