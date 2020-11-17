В 2020 году уменьшился спрос на обучение в магистратуре. А все из-за того, что в Украине ввели для поступления после бакалавриата обязательный экзамен по иностранному языку.

Так, в этом году на магистратуру было зачислено почти три тысячи поступающих, а это на 2,4% меньше, чем в 2019 году. Данные из 5 вузов озвучила директор Учебно-методического центра "Укоопосвіта" Лидия Войнаш изданию "Укринформ".

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Она считает, что это связано с введением обязательного единого вступительного экзамена по иностранному языку.

"Ранее этот экзамен касался отдельных специальностей, а теперь он на подавляющем большинстве, а в следующем году он будет на все специальности единым вступительным экзаменом. Поэтому уменьшается и количество желающих поступать в магистратуру", – сказала Войнаш.

Но, по ее словам, на некоторые специальности спрос даже увеличился. Это в частности:

экономика;

менеджмент;

филология;

туризм;

гостинично-ресторанное дело;

маркетинг.

Отметим, что данные взяты из 5 вузов, которые входят в образовательную систему COOP Украина: Полтавский университет экономики и торговли, Львовский торгово-экономический университет, Винницкий кооперативный и Хмельницкий кооперативный торгово-экономический институты, а также 20 колледжей по всей стране.

Интересно, что регистрация поступающих в 2021 году для сдачи единого вступительного экзамена по иностранному языку и единого профессионального вступительного испытания начинается 11 мая и заканчивается 3 июня. Для абитуриентов, поступающих на основе вступительных экзаменов прием заявлений и документов начинается 22 июня и заканчивается 25 июня.