Министерство образования и науки Украины без согласования с педагогами разработало проект концепции реформирования оплаты труда учителей и работников образования. Однако от этого зарплата работников образования может лишь уменьшиться, поэтому профсоюз выступает против такого решения.

Во время заседания Комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ 2 сентября были озвучены предложения проверить нормы законов Украины Об образовании и отменить некоторые постановления правительства относительно оплаты труда учителям, передает пресс-служба профсоюза.

Интересно В правительстве обсуждают страхование учителей-пенсионеров и детей от коронавируса

Поэтому педагоги отправили письма в Комитет по вопросам образования и МОН, в которых заявили о недопустимости внесения этих изменений.

Если будут отменены постановления Кабмина о повышении должностных окладов и ставок заработной платы педагогических работников на 10%, то зарплата педагогов существенно снизится,

– заверили в профсоюзе.

В ведомстве отметили, что МОН планирует установить надбавки за престижность педагогического труда в размере 15%, вместо нынешних 30%. А потому от таких решений пострадают педагоги, имеющие право на повышенные ставки зарплат за педагогические звания или надбавки за почетные звания.

Кроме того, педагоги отметили, что финансирование отрасли образования должно быть обеспечено государством на уровне не менее 7% ВВП, однако по факту финансирование ежегодно уменьшается, и в 2020 году соответствует 5,6 – 5,7%.

Поэтому профсоюз требует от властных структур не допустить такой реформации оплаты труда учителям и другим работникам просвещения и требует Министерство образования и науки отозвать эту концепции реформирования зарплат.

К слову, до карантина 74 тысячи молодых учителей, которые имеют стаж работы до 10 лет, в 2020 году должны были бы получить по 21 тысяч гривен разовой ежегодной помощи. Однако, в обновленном "антикризисном" бюджете на 2020 год обещанных ранее "подъемных" денег нет.