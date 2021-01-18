Как улучшить педагогические навыки: три лайфхака для саморазвития учителя
Преподавание – это постоянный процесс личностного развития, когда учителя регулярно пополняют свою копилку знаний. А с помощью саморазвития педагоги могут улучшить свои навыки.
Поэтому издание "На урок" подготовило несколько советов для учителей, которые помогут развиваться и улучшить навыки.
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Три лайфхака для саморазвития учителей
Записывать уроки на видеокамеру
Благодаря этому вы сможете одновременно сделать несколько вещей: сформировать сознательный и ответственный подход к работе, усовершенствовать необходимые навыки и мотивировать учеников на саморазвитие.
Как это сделать? Выбрать урок, который хочется записать, установить камеру, нажать на "запись" и начать рассказ.
Вот совет для педагогов, практикующих такой метод впервые, – чувство неловкости длится всего несколько минут, достаточно скоро вы снова будете вести себя естественно. Вам нужно это, чтобы посмотреть на себя глазами учеников и совершенствоваться как учителю.
И эксперты отмечают, что записывать стоит не просто свой рассказ, а именно школьный урок. А когда запись будет готова, просмотрите ее несколько раз. Это необходимо для того, чтобы проанализировать все подробно.
Здесь понадобится список вопросов, ответы на которые вы бы хотели получить после просмотра. Например:
- Какой тон я использую, общаясь с учениками?
- Четкие ли мои указания, легко ли их выполнить?
- Что делают дети, когда я веду урок?
- Если бы я был учеником, понял бы, что от меня требуют?
- Что я делаю такого, что даже не осознавал?
Учитель записал урок на видео / Фото НУШ
Развивать внутреннего учителя
Ученые провели интересное исследование, поставив ученикам сложный вопрос: "Какие характеристики преподавателя для вас самые важные?". В результате дети выделили девять важнейших педагогических характеристик.
Эти черты одинаковые, но уровень их важности при различных формах обучения (дистанционном или очном) меняется:
- Онлайн-обучение: 1) Почтительность. 2) Чуткость. 3) Осведомленность, ум. 4) Умение охотно идти навстречу. 5) Коммуникабельность. 6) Организованность. 7) Умение мотивировать. 8) Профессионализм. 9) Чувство юмора.
- Очное обучение: 1) Почтительность. 2) Осведомленность, ум. 3) Умение охотно идти навстречу. 4) Умение мотивировать. 5) Коммуникабельность. 6) Организованность. 7) Чуткость. 8) Профессионализм. 9) Чувство юмора.
Итак, уважение – это результат номер один для всех опрошенных учеников. Именно эта черта опередила даже осведомленность в предмете и профессионализм.
Как развивать внутреннего учителя? Один из лучших способов проявить уважение к кому-то – это прислушиваться точки зрения другого. Очевидно, что учителя не всегда соглашаются с учениками, так же как и ученики не всегда согласны с учителями. Но стоит позволять друг другу выражать собственные взгляды.
Для этого можно создать группу в любой социальной сети и добавить к ней всех учеников своего класса. Предложите детям откровенно делиться своими мыслями и идеями, а сами всегда будьте готовы дать дельный совет и помочь принять правильное решение.
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Ведите журнал учительской радости и боли
По словам экспертов, регулярная письменное практика – это один из самых действенных способов улучшения преподавательской деятельности.
Как это работает? Иногда люди не знают, о чем думаем, пока не выделят время на то, чтобы сформировать мысли в слова. Поэтому ведение профессионального журнала помогает обдумать прожитое и спланировать свое дальнейшее профессиональное развитие.
Но ведите журнал так, как вам удобно. Кому-то удобно уделять много времени написанию детализированных заметок. Другим больше подходит формат пяти минут для обдумывания дня и быстрой подготовки к следующему.
А чтобы было проще, воспользуйтесь ориентировочными вопросами:
- Какая моя цель и как мой день на нее работает?
- Что я сделал сегодня по-другому?
- Как я мог улучшить уроки, которые преподавал сегодня?
- На кого я повлиял сегодня? Кто повлиял на меня?
- Если бы я мог прожить день заново, что бы я делал иначе?
- Чему я научился сегодня?
- На чем нужно сосредоточиться завтра?
- Было ли сегодня что-то неожиданное?
- Когда было время проведенное с пользой? Когда было потрачено время?
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