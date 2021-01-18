Преподавание – это постоянный процесс личностного развития, когда учителя регулярно пополняют свою копилку знаний. А с помощью саморазвития педагоги могут улучшить свои навыки.

Поэтому издание "На урок" подготовило несколько советов для учителей, которые помогут развиваться и улучшить навыки.

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Три лайфхака для саморазвития учителей

Записывать уроки на видеокамеру

Благодаря этому вы сможете одновременно сделать несколько вещей: сформировать сознательный и ответственный подход к работе, усовершенствовать необходимые навыки и мотивировать учеников на саморазвитие.

Как это сделать? Выбрать урок, который хочется записать, установить камеру, нажать на "запись" и начать рассказ.

Вот совет для педагогов, практикующих такой метод впервые, – чувство неловкости длится всего несколько минут, достаточно скоро вы снова будете вести себя естественно. Вам нужно это, чтобы посмотреть на себя глазами учеников и совершенствоваться как учителю.

И эксперты отмечают, что записывать стоит не просто свой рассказ, а именно школьный урок. А когда запись будет готова, просмотрите ее несколько раз. Это необходимо для того, чтобы проанализировать все подробно.

Здесь понадобится список вопросов, ответы на которые вы бы хотели получить после просмотра. Например:

Какой тон я использую, общаясь с учениками?

Четкие ли мои указания, легко ли их выполнить?

Что делают дети, когда я веду урок?

Если бы я был учеником, понял бы, что от меня требуют?

Что я делаю такого, что даже не осознавал?



Учитель записал урок на видео / Фото НУШ

Развивать внутреннего учителя

Ученые провели интересное исследование, поставив ученикам сложный вопрос: "Какие характеристики преподавателя для вас самые важные?". В результате дети выделили девять важнейших педагогических характеристик.

Эти черты одинаковые, но уровень их важности при различных формах обучения (дистанционном или очном) меняется:

Онлайн-обучение: 1) Почтительность. 2) Чуткость. 3) Осведомленность, ум. 4) Умение охотно идти навстречу. 5) Коммуникабельность. 6) Организованность. 7) Умение мотивировать. 8) Профессионализм. 9) Чувство юмора.

1) Почтительность. 2) Чуткость. 3) Осведомленность, ум. 4) Умение охотно идти навстречу. 5) Коммуникабельность. 6) Организованность. 7) Умение мотивировать. 8) Профессионализм. 9) Чувство юмора. Очное обучение: 1) Почтительность. 2) Осведомленность, ум. 3) Умение охотно идти навстречу. 4) Умение мотивировать. 5) Коммуникабельность. 6) Организованность. 7) Чуткость. 8) Профессионализм. 9) Чувство юмора.

Итак, уважение – это результат номер один для всех опрошенных учеников. Именно эта черта опередила даже осведомленность в предмете и профессионализм.

Как развивать внутреннего учителя? Один из лучших способов проявить уважение к кому-то – это прислушиваться точки зрения другого. Очевидно, что учителя не всегда соглашаются с учениками, так же как и ученики не всегда согласны с учителями. Но стоит позволять друг другу выражать собственные взгляды.

Для этого можно создать группу в любой социальной сети и добавить к ней всех учеников своего класса. Предложите детям откровенно делиться своими мыслями и идеями, а сами всегда будьте готовы дать дельный совет и помочь принять правильное решение.

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Ведите журнал учительской радости и боли

По словам экспертов, регулярная письменное практика – это один из самых действенных способов улучшения преподавательской деятельности.

Как это работает? Иногда люди не знают, о чем думаем, пока не выделят время на то, чтобы сформировать мысли в слова. Поэтому ведение профессионального журнала помогает обдумать прожитое и спланировать свое дальнейшее профессиональное развитие.

Но ведите журнал так, как вам удобно. Кому-то удобно уделять много времени написанию детализированных заметок. Другим больше подходит формат пяти минут для обдумывания дня и быстрой подготовки к следующему.

А чтобы было проще, воспользуйтесь ориентировочными вопросами: