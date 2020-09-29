Иногда достаточно сложно удерживать внимание учеников во время урока. Поэтому мы подготовили несколько полезных советов, которые помогут учителям улучшить и поддерживать дисциплину в классе.

Вопрос, как эффективно управлять классом, до сих пор сложен для учителей, поэтому издание "Новая украинская школа" поделилось эффективными стратегиями для его решения.

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По словам экспертов, лучшее, что могут сделать учителя, заинтересованные в обуздании плохой дисциплины в классе – это дать учащимся четкие указания, а не давить.

Так, около половины учителей-новичков утверждают, что чувствуют себя совсем не готовыми, чтобы справиться с учениками-хулиганами. Интересно, что из-за этого учителя тратят около трех недель времени в год, чтобы успокоить учеников.

К слову, в 2016 году оказалось, что негативные замечания, в частности "перестаньте говорить" и т.д., могут временно прекратить нежелательное поведение, но ученики, вероятно, возобновят его снова.

Как улучшить дисциплину в классе: 10 учительских приемов

Вместо того, чтобы искать, как решить проблему плохого поведения, эффективнее предупредить ее, то есть создать условия, в которых она не сможет появиться. Что делать?

Встречайте учеников у дверей класса

Интересно, что учительница одной из школ в США начинает день с приветствия с каждым учеником: она жмет руку, дает пять или обнимает своих воспитанников. Таким образом женщина пытается установить связь.

Эксперты говорят, что такое приветствие на входе помогает учителям ввести позитивный настрой на весь день, улучшая академическую вовлеченность учащихся на 20% и одновременно снижая вредное поведение на 9%.

Постройте хорошие отношения с учениками / Фото УП

Устанавливайте, поддерживайте и восстанавливайте отношения

Выстраивание отношений с учениками – это хорошее начало, но также необходимо их поддерживать в течение учебного года и восстанавливать после конфликтов.

"Чем крепче отношения – тем лучше мы понимаем наших учеников, тем больше знаний мы можем использовать, когда ситуация становится тяжелой", – говорят эксперты. Так, стратегии образования хороших отношений между учителем и учеником помогут снизить проблемное поведение до 75%.

Ведь когда ученик доверяет учителю, то он прилагает больше усилий, чтобы следовать правилам. Поэтому, каждый класс должен быть похожим на так называемую семью. И прежде всего следует проанализировать поведение учителя.

Используйте напоминания и сигналы

Учителя признаются, что различные звуки, например, дождя и т.д., привлекают внимание младших школьников. Поэтому использование звуковой техники прекрасно подойдет для успокоения шумного класса.

Зато старшим ученикам следует создать напоминание и сигналы. Они помогут поощрить учащихся соблюдать правила без чрезмерного контроля. Например, если дети постоянно встают с места, когда закончили задание раньше, то сделайте краткое напоминание, что дети должны сделать вместо этого.

Работа с размещением учеников в классе

Когда дети сами выбирают, где им сесть, они чаще будут нарушать дисциплину. Ведь тогда они, вероятно, выберут место возле друзей и будут много говорить.

Так, одна американская учительница добавила в свой класс диван, журнальный столик и различные плакаты. Ее ученики сами решают, где им сесть, но если не могут выполнять задачи, то должны вернуться за парту.

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Хвалите поведение

Интересно, что награждение хорошего поведения и игнорирование незначительного плохого могут быть более эффективными, чем наказание.

Поэтому учителям стоит хвалить учеников за хорошее поведение, которое хотят закрепить, чем фокусироваться на плохом поведении отдельных учеников. Также помогает избежание частицы "не": ученики скорее послушают, что имеет четкие аргументированные объяснения.

Установите четкие ожидания

Вместо того, чтобы устанавливать правила поведения, проведите дискуссию с учениками о том, почему эти правила важны. Создайте с ними список правил, чтобы у них появилось ощущение сообщества, это поможет поддерживать поведение класса.

Активный контроль

Чтобы избежать плохого поведения учащихся на уроке, учителя должны быть активными – двигайтесь по классу, проверяйте, что поняли ученики, спрашивайте. Так выглядит взаимодействие с детьми.

Отметим, что исследование 2017 года показало, что невербальная коммуникация учителей (улыбка и зрительный контакт) может уменьшить физическую или психологическую дистанцию ​​с учениками, вызывая у учащихся положительные чувства к учителю.

Общайтесь с учениками в классе / Фото zak-insider

Будьте последовательны в правилах

Школьные и классные правила должны выполняться справедливо всеми учениками. Не выделяйте никого – вы должны сконцентрироваться на общем поведении, а не на конкретном ребенке. Исправляйте ошибки, когда их видите, и обеспечивайте дополнительные советы.

Совершайте позитивные звонки родителям

Интересно, что учителя должны звонить родителям не только в случае проблемы, стоит говорить и о достижениях ученика. Ведь все родители хотят услышать что-то хорошее о своем ребенке, и это всегда хорошо влияет на самих малышей. Поэтому попробуйте каждую неделю делать один положительный звонок родителям разных учеников. Это будет способствовать положительному поведению в классе.

Празднуйте тяжелую работу

Покажите ученикам, что цените их усилия и замечайте их достижения в работе каждый день. Также можно раз в неделю выбирать особенно трудолюбивого ученика, чтобы рассказать его историю. Пусть класс расспросит, как ученик выполнял работу. Тогда такие дети будут более внимательными и сфокусированными.