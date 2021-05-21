На улице и без родителей: как в Киеве будут проводить выпускные в этом году

Департамент образования Киевской городской госадминистрации рекомендовал школам проводить последние звонки и выпускные вечера с соблюдением карантинных правил. В частности, их должны организовать на улице и без родителей.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что среди карантинных правил будут – дистанция, маски, проведение мероприятий на улице.

Важно Когда ученики в школах Киева завершат обучение: Кличко назвал дату

По его словам, Департамент образования разработал четкие рекомендации для учебных заведений.

Последние звонки и выпускные вечера будут происходить, но по четким условиям соблюдения всех карантинных правил. Мы делаем это, чтобы предупредить распространение коронавируса,

– ответил Кличко.

Добавим, что в Киеве продолжать уроки летом не будут, поэтому обучение в школах закончится до 28 мая.

К слову, в МОН разрешили праздновать выпускные вечера в школах в этом году. Но праздники попадают под ограничения карантинных зон. Как будут проводить выпускные вечера в 2021 году – читайте в материале.