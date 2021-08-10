Украинскую школьницу официально признали гением за экологический проект по очистке рек

10 августа 2021 , 09:40
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Источник:

фейсбук-группа "Образовательная ассамблея"

Украинскую школьницу Викторию Панченко, которая создала проект очистки рек, официально признали гением. Она также получила грант на обучение в вузе Нью-Йорка.

Ее проект поможет очистить реки естественными способами без механического вмешательства в экосистему. В частности, с помощью тростника.

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Ученица 10 класса Новокаховского школы №1, с Херсонщины, Виктория Панченко в июне 2021 года получила:

  • бронзовую медаль Всемирной олимпиады гениев.
  • грант на 15 тысяч долларов на обучение в Государственном университете Нью-Йорка.

Что известно о проект очистки рек

Такую награду школьница получила за проект очистки рек с помощью камыша, который способен выделять из воды вещества, которые ее загрязняют.

Для того, чтобы реализовать этот проект, Виктория Панченко предлагает создать специальные плавающие конструкции понтонного типа и разместить их в воде. Это поможет очистить реки естественными способами.

Презентация проекту школьницы: видео Виктории Панченко

К слову, в этом году украинские школьники привезли домой много побед с международных олимпиад. В частности:

  • На международной олимпиаде по химии ученики получили две серебряную и одну бронзовую медали, а также специальную награду.
  • На международной олимпиаде по физике учащиеся получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.
  • На международной олимпиаде по математике команда украинских школьников завоевала три золота, два серебра и одну бронзу.
  • На международной олимпиаде по информатике школьники получили одну золотую и две серебряные медали.
Автор: Марія Бондар