Украинская школа в Анталии (Турция), которая работает там уже 4 года, наконец начала новый учебный год. Как дети пошли в школу – смотрите фото в материале.

Об этом сообщила общественная организация "Украинская семья", при которой школа действует с 2017 года, на своей странице в фейсбуке.

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Интересно, что в начале открытия субботней школы, 12 сентября, прозвучали гимны обоих государств. А изюминкой праздника стало выступление ученика субботней школы Ярослава Сурина, который исполнил боевой гопак, а также декламирование произведений ученицами.

Украинцы, которые ходят в субботнюю школу в Анталии / Фото из Фейсбука школы

Отметим, что школа работает по программе Международной украинской школы и Новой украинской школы с элементами Пласта и финского образования. Есть четыре возрастные группы, а занятия проходят раз в неделю.

Школьники субботней школы в Анталии / Фото из Фейсбука школы