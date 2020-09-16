В украинской школе в Анталии началось обучение: фото
Украинская школа в Анталии (Турция), которая работает там уже 4 года, наконец начала новый учебный год. Как дети пошли в школу – смотрите фото в материале.
Об этом сообщила общественная организация "Украинская семья", при которой школа действует с 2017 года, на своей странице в фейсбуке.
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Интересно, что в начале открытия субботней школы, 12 сентября, прозвучали гимны обоих государств. А изюминкой праздника стало выступление ученика субботней школы Ярослава Сурина, который исполнил боевой гопак, а также декламирование произведений ученицами.
Украинцы, которые ходят в субботнюю школу в Анталии / Фото из Фейсбука школы
Отметим, что школа работает по программе Международной украинской школы и Новой украинской школы с элементами Пласта и финского образования. Есть четыре возрастные группы, а занятия проходят раз в неделю.
Школьники субботней школы в Анталии / Фото из Фейсбука школы
Что известно об общественной организации "Украинская семья"?
Она была основана в городе Анталии в Турции в 2009 году при поддержке посольства Украины. Председатель общины – Вита Михайлова.
Община оказывает поддержку соотечественникам в решении социальных и юридических проблем, помогает адаптироваться к условиям проживания, способствует культурному и деловому сотрудничеству между странами, а также занимается развитием украинской культуры и языка.