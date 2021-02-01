Украинское правописание остается в силе: Малюська отреагировал на решение ОАСК
Окружной административный суд города Киева отменил постановление о новой редакции украинского правописания. Министр юстиции Денис Малюська заверил, что это решение не вступит в силу в ближайшее время, поскольку на него будет подана апелляционная жалоба.
Источник: фейсбук-страница Дениса Малюськи
Глава Минюста отметил, что до окончания рассмотрения апелляции постановление Кабинета Министров будет оставаться действующим.
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Малюська заверил, что новое правописание остается в силе
"То есть, украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе", – подчеркнул Денис Малюська.
Он добавил, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году. И готовиться именно за ним к нынешнему внешнему независимому оцениванию.
По его словам, учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, в Минюсте не ожидают сюрпризов относительно правописания до окончания ВНО.
Поэтому как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет,
– отметил министр юстиции.
Могу только догадываться относительно аргументации суда, – Малюська
Денис Малюська отметил, что еще не получил судебное решение ОАСК, поэтому может только догадываться относительно аргументации суда. "Но даже эти догадки говорят о том, что особой "зрады" не произошло", – подчеркнул он.
Он предположил, что постановление Кабинета Министров отменили из-за нарушений, которые были во время его принятия в мае 2019 года.
В частности, в связи с тем, что закон, который предоставлял право кабмину принимать такое постановление, был признан неконституционным.
Это означает, что даже если апелляционная инстанция поддержит позицию ОАСК, шансы на возвращение украинского правописания будут оставаться,
– прокомментировал глава Минюста.
И добавил, что его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если этот орган сочтет это целесообразным.
Что известно об отмене нового правописания
- Окружной административный суд города Киева 28 января отменил постановление о новой редакции украинского правописания.
- В 2019 году мама ученицы 7 класса подала иск вместе с истцом ОО "правовое государство", главой которой является адвокат Ростислав Кравец (он фигурирует на пленках из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка). Женщина просила суд признать противоправным и недействительным постановление правительства о правописании.
- В Кабмине уже заявили, что обжалуют решение ОАСК, который удовлетворил этот иск.
- Национальная комиссия по стандартам государственного языка прокомментировала ситуацию по отмене нового правописания. В ведомстве отметили, что постановление правительства о правописании является действующим и обязательным для использования в Украине до хотя бы обнародования полного текста решения суда, которым оно отменено.
Главное об изменениях в украинском правописании / Инфографика 24 канала
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