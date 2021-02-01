Окружной административный суд города Киева отменил постановление о новой редакции украинского правописания. Министр юстиции Денис Малюська заверил, что это решение не вступит в силу в ближайшее время, поскольку на него будет подана апелляционная жалоба.

Источник: фейсбук-страница Дениса Малюськи

Глава Минюста отметил, что до окончания рассмотрения апелляции постановление Кабинета Министров будет оставаться действующим.

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Малюська заверил, что новое правописание остается в силе

"То есть, украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе", – подчеркнул Денис Малюська.

Он добавил, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году. И готовиться именно за ним к нынешнему внешнему независимому оцениванию.

По его словам, учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, в Минюсте не ожидают сюрпризов относительно правописания до окончания ВНО.

Поэтому как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет,

– отметил министр юстиции.

Могу только догадываться относительно аргументации суда, – Малюська

Денис Малюська отметил, что еще не получил судебное решение ОАСК, поэтому может только догадываться относительно аргументации суда. "Но даже эти догадки говорят о том, что особой "зрады" не произошло", – подчеркнул он.

Он предположил, что постановление Кабинета Министров отменили из-за нарушений, которые были во время его принятия в мае 2019 года.

В частности, в связи с тем, что закон, который предоставлял право кабмину принимать такое постановление, был признан неконституционным.

Это означает, что даже если апелляционная инстанция поддержит позицию ОАСК, шансы на возвращение украинского правописания будут оставаться,

– прокомментировал глава Минюста.

И добавил, что его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если этот орган сочтет это целесообразным.

Что известно об отмене нового правописания

Окружной административный суд города Киева 28 января отменил постановление о новой редакции украинского правописания.

В 2019 году мама ученицы 7 класса подала иск вместе с истцом ОО "правовое государство", главой которой является адвокат Ростислав Кравец (он фигурирует на пленках из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка). Женщина просила суд признать противоправным и недействительным постановление правительства о правописании.

В Кабмине уже заявили, что обжалуют решение ОАСК, который удовлетворил этот иск.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка прокомментировала ситуацию по отмене нового правописания. В ведомстве отметили, что постановление правительства о правописании является действующим и обязательным для использования в Украине до хотя бы обнародования полного текста решения суда, которым оно отменено.

Главное об изменениях в украинском правописании / Инфографика 24 канала