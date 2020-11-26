Украинское образование за рубежом: как в мире учат маленьких украинцев
Всего за рубежом проживает около 20 миллионов этнических украинцев, а детей там – 2 миллиона. Большинство из них фактически лишены образования на украинском языке. Как же учат украинских детей за рубежом – читайте в материале.
По данным Министерства образования и науки, во всем мире есть только три школы с преподаванием на украинском языке. Одна в Румынии и две – в Молдове. Еще шесть таких школ есть в непризнанном Приднестровье, сообщает издание "Украинская правда. Жизнь".
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Известно, что чуть больше чем в 20 школах в мире изучают украиноведческие предметы. Еще в более двух сотнях школ можно учить украинский язык на уровне факультатива. На самом деле это очень мало на 2 миллиона украинских школьников в мире.
Также существует около 200 украинских субботних или воскресных школ за рубежом , которые организуют местные общины или церкви. Что такое школа выходного дня? Это когда ребенок учится в обычной школе 5 дней в неделю, а потом тратит свой выходной день на то, чтобы учить украинский язык.
Каким является украинское образование за рубежом
Париж (Франция)
В 2006 году Елена Внуковская инициировала создание международной украинской школы. Сейчас это организация в структуре МОН Украины, которая объединяет 38 школ в разных странах мира, в которых учится 3500 детей.
Это такой себе экстернат по украинской программе – преимущественно для тех детей, родители которых уехали за рубеж временно и собираются вернуться. Интересно, что аттестат МУШ позволяет поступать в вузы как в Украине, так и во Франции, и здесь не нужно сдавать ВНО.
Украинская школа в Париже / Фото УП
Сейчас Елена Внуковская уже 23 года живет во Франции и возглавляет украинскую школу в Париже. "Я создала эту школу для своей дочери, которой тогда было 10 лет, а сыну 5 лет. Это французская организация, которая называется "Украинская школа", – поделилась Елена.
По ее словам, сейчас в школе учатся 90 учеников младших классов. Обучение в школе происходит раз в неделю – по субботам. Учительский коллектив сформировался, а учителя получают французскую почасовую оплату.
Обучение для учеников платное (25 евро за субботний учебный день), но 30% детей учатся бесплатно – им школа платит стипендию за успеваемость. Школа работает по программе МОН Украины и имеет договор с МУШ о подготовке учеников, которые получат украинские аттестаты.
Также известно, что в украинской школе Парижа есть три категории учеников:
- дети родителей, приехавших по контракту;
- дети родителей, приехавших без контракта;
- дети дипломатов и работников посольства.
"А еще есть французские дети. Например, мама-полицейская, у которой в жизни была любовь с украинцем. Даже если они потом разошлись, мама часто дает ребенку культуру отца", – добавляет эксперт.
Ноттингем (Великобритания)
Еще одна школа украиноведения им. Леси Украинки основана в городе Ноттингема с 1955 года и является одной из старейших украинских школ Великобритании.
В общем в Англии сегодня существует 8 школ (которые фокусируются на преподавании языка, так еще есть кружки и детские группы), где обучаются около 500 учащихся. Эти школы являются членами Союза украинских учителей Великобритании.
Украинка Лина Максимук возглавляет украинскую школу в Ноттингеме уже 4 года. По ее словам, ситуация в классе часто выглядит так, что за одним столом может сидеть ребенок, рожденный в Украине, который только недавно приехал в Англию, и ребенок в третьем или четвертом поколении украинской диаспоры.
Уроки досуга в Ноттенгеме / Фото УП
Поэтому подобрать учебный материал иногда бывает трудно. "Трудностей много. В своих основных школах дети учатся по качественным современным материалам, а потому такого же ожидают и от школы выходного дня. Но есть проблемы с дидактическими ресурсами", – добавляет она.
Также школа присоединилась к проекту "Глина. Украиноведческие воркбуки", идея которой заключается в том, чтобы сочетать историю Украины с современностью.
"Все началось с музеев меня поразило, как Нидерланды раскручивают то, что имеют. Они берут отдельную картину и создают вокруг нее целый образовательный дискурс. И подают это чрезвычайно интерактивно и интересно. Мы решили попробовать сделать такие украиноведческие воркбуки", – отмечает директор.
Амстердам (Нидерланды)
Школа в Амстердаме, одна из шести в Нидерландах, еще молодая – ей только 6 лет, а основана она фондом "Украинцы в Нидерландах". В основе своей имеет мощную волонтерскую культуру и командную работу между учениками, учителями и родителями.
Эта школа является платформой для общения и уютное место встречи украиноязычных семей Амстердама.
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Дубаи (ОАЭ)
Татьяна Спиваковская переехала в Объединенные Арабские Эмираты пять лет назад, когда там не было ни одной украинской школы. "Благодаря украинскому священнику удалось договориться об аренде помещения в католической школе в выходной день", – признается Татьяна.
Интересно, что в Эмиратах выходной день – пятница. Поэтому школа "София" – обучает детей именно по пятницам и действует она с мая 2016 года.
Татьяна отмечает, что хочется, чтобы дети в Дубае изучали украинский язык, культуру, традиции, религию. «Мы здесь живем в мусульманской среде, поэтому у нас есть христианская этика для детей", – добавляет она.
Украинская школа в ОАЭ / Фото УП
Учителя "Софии" ориентируются на программу МОН Украины. Хотя, конечно, приходится адаптировать ее к школе выходного дня. Родители там часто ищут дистанционные школы, чтобы формально быть при них. Это позволит после возвращения в Украину поступить в класс, который соответствует возрасту.
Торонто (Канада)
В канадском Торонто действуют четыре целодневные школы и восемь субботних, там учатся около двух тысяч детей. Также работают садики и разнообразные программы для детей. Целодневные школы католических отделов образования имеют занятия 30 минут украинского языка 4 дня в неделю.
Так, украинские субботние и дневные школы входят в украинско-канадский школьный совет КУК-Торонто – это орган координации и поддержки работы школ на волонтерской основе.
Интересно, что в Торонто каждая украинская школа выделяется своеобразием дополнительных предметов – пения/музыки, танца, уроков народно-прикладного творчества. А в 2020 году добавили видео – мастер-классы по рисованию. Творческие занятия переплетаются с учебным материалом.
Празднование в школе в Торонто / Фото УП
Большинство учителей украинских школ в Торонто – это учителя, которые приехали в Канаду на постоянное жительство и имеют квалификации из Украины. Также есть сертифицированные учителя Онтарио.
Копенгаген (Дания)
Украинка Леся Рыхальская живет в Дании уже 19 лет. С 2015 по 2018 она была руководителем украинской школы, а сейчас является председателем Ассоциации украинцев Дании. Самая большая из них "Ласточка", которая имеет восемь отделений и при каждом есть школа. Также еще одна школа есть при "Клубе "Украина", поэтому в целом украинских школ в Дании девять. В каждой – по 2-3 класса.
Леся рассказала, что когда открывали школу в Копенгагене в 2014 году, то в школу пришло 50 детей. Учителей-волонтеров тогда не хватало, поэтому в дополнительных занятиях в качестве учителей участвовали родители.
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Основной предмет в украинских школах выходного дня Дании – украинский язык. Дополнительные – театральное искусство, научный клуб, клуб для развития самых маленьких и тому подобное. В каждой школе от 15 до 30 детей.
И хотя программа МОН в школах поддерживается, это делается не полностью, поэтому в Дании пока нельзя получить аттестат украинского стандарта.
Но детям там прививается украинская идентичность. Прежде всего, это язык, на котором можно пообщаться со сверстниками. А еще различные акции – например, писанкарство или вертеп.
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