Украинским студентам повысят стипендию с января 2022: кому будут платить вдвое больше

В Украине с 1 января 2022 года вырастут стипендии для студентов вузов в 1,5 раза, для студентов профтехучилищ – в 2,5 раза. Какими будут стипендии – читайте в статье.

Изменения относительно выплат студентам предусматривает Госбюджет-2022. Если в 2021 году на стипендии выделялось 3,9 миллиарда гривен, то в следующем году эта сумма составит больше 5 миллиардов гривен.

К теме Для студентов всех специальностей: украинские вузы внедрят курс по IT-предпринимательству

Сколько получают студенты сейчас

бакалавры, специалисты, магистры – 1 300 гривен (повышенная – 1 600 гривен);

студенты техникумов, колледжей, лицеев – 980 гривен (повышенная – 1 250 гривен);

студенты профессиональных технических училищ – 490 гривен.

Повышение стипендии с 1 января 2022

Студентам с 1 января будут платить такие стипендии:

бакалавры, специалисты, магистры – 2 000 гривен (повышенная – 2 550 гривен);

студенты техникумов, колледжей, лицеев – 1 510 гривен (повышенная – 1 930 гривен);

студенты профессиональных технических училищ – 1 250 гривен.

Академическая стипендия Президента Украины повысится до 2 750 – 4 400 гривен в зависимости от типа учебного заведения.

Именная и академическая стипендия Кабинета министров будет составлять 2 500 – 4 000 гривен.

Социальные стипендии для студентов учреждений профессионального высшего и высшего образования для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей тоже вырастут. Суммы будут такими:

1 125 гривен – для студентов высших учебных заведений;

1 425 гривен – для студентов профтехучилищ.

Добавим, что кроме роста стипендий, в бюджет на 2022 год заложили 108 миллиардов гривен на зарплаты учителям. Из них на повышение окладов выделены дополнительные 8,4 миллиарда.

К слову, правительство повысило стипендии до 6,5 тысячи гривен для абитуриентов с временно оккупированных территорий. Они смогут их получить за обучение на реинтеграционных курсах по подготовке к поступлению в украинские вузы. Детали – читайте в статье.