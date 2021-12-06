Образовательный эксперт Елизавета Щепетильникова считает, что интерес депутатов к студенческому самоуправлению можно объяснить достаточно просто – в Верховную Раду наконец вошли бывшие активисты органов студенческого самоуправления.

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Однако, по ее словам, новый законопроект выглядит как "косметический ремонт". В нем содержатся несколько предложений, которые теоретически могут усилить роль студентов в жизни вузов, но радикально новых идей он не предлагает.

Что может измениться для студентов

Первая идея законопроекта – в органах управления университетов должно быть больше студентов.

Законодатели предлагают увеличить представительство студентов в ученых советах (с 10 до 20% в составе) и конференциях трудовых коллективов (с 15 до 20%).

Отметим, что студенты уже более десятилетия принимают участие в работе этих органов. И их присутствие для обеих сторон – студенты могут отстаивать свои права и интересы, а преподаватели и администрация получать обратную связь.

Народные депутаты предлагают расширить полномочия органов студенческого самоуправления (ОСС), обязав вузы согласовывать кандидатов на административные должности с представителями студентов в студенческих общежитиях.

Согласно действующему закону, представители студентов уже согласовывают назначение заместителей деканов/проректоров по воспитательной работе. Кроме того, они сегодня имеют 15% голосов на выборах ректора.

Вторая идея законопроекта – найти предохранители, которые не дадут администрации и преподавателям влиять на студенческое самоуправление.

Чтобы продвигать собственные интересы, администраторы вузов нередко вмешиваются в работу студенческих организаций. Бывали случаи, когда студенческим активистам угрожали лишением стипендии, выселением из общежития или даже отчислением.

Законотворцы предлагают решить проблему вмешательства администрации в работу органов студенческого самоуправления, приняв такую норму: "Администрация учреждения высшего образования и научные, научно-педагогические, педагогические работники не имеют права вмешиваться в деятельность органов студенческого самоуправления. Решения ОСС, доведенные до сведения администрации, не требуют утверждения, одобрения или введения в действие руководителем".



Студенты в вузе / Фото growhow.in.ua

На практике реализация этой нормы закона не представляется возможной. Во-первых, не предусмотрено какого-либо наказания за ее нарушение. Во-вторых, доказать, что студента "завалили" на сессии из-за активной позиции, крайне сложно.

Также народные депутаты предлагают снизить риски академической неуспеваемости лидеров органов студенческого самоуправления, предоставив им академический отпуск на время полномочий. Это позволит им сфокусироваться на качественном выполнении работы.

Третья идея законопроекта – обязать университеты финансировать общественные организации органов студенческого самоуправления.

Университеты системно не выполняют действующее законодательство в части финансирования студенческого самоуправления. На него вуз должен выделять не менее 0,5% собственных поступлений.

Законотворцы предлагают обязать администрацию университетов перечислять средства на деятельность студенческого самоуправления в общественные организации, которые могут образовывать ОСС.

Однако эксперт убеждена, что администрации университетов и дальше будут уклоняться от выполнения соответствующей нормы закона из-за рисков несостоятельности ОСС отчитаться за потраченные средства.

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Что будет дальше? В парламентских кулуарах уже поговаривают, что скоро появятся альтернативные законопроекты относительно прав студенческого самоуправления. Очевидно, некоторые из них могут быть пролоббированы ректорами и будут ставить целью защитить руководителей вузов от вмешательства студенческих активистов.

Добавим, что законотворцы не привлекли к разработке законопроектов представителей студенчества, что прямо противоречит идее участия студентов в принятии решений. Народным депутатам нужно начать основательные консультации с самими студентами.