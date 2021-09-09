Украинский учитель Александр Жук получил международную педагогическую награду
Источник:фейсбук Александра Жука
Учитель из Запорожья Александр Жук стал лауреатом Global Teacher Award 2021, за которую сражались педагоги из 110 стран. Он заявил, что гордится своей работой.
Александр Жук – работает учитель информатики в запорожской школе-интернате "Джерело". Он учит детей, которые имеют нарушение слуха.
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Александр Жук в 2018 году он стал лучшим учителем Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine и попал в престижный рейтинг топ-30 до 30 лет.
А в 2019 году его отметили среди топ-10 новаторов, которые меняют Украину и мир. Уже в этом году он получил почетный титул одного из 50 лучших учителей мировой премии Global Teacher Prize.
Это большая честь быть награжденным международной наградой. Я всегда рад видеть флаг нашего государства на таком уровне. Я горжусь тем, что работаю учителем в Украине,
– написал Александр.
Отметим, что десятки тысяч преподавателей из 110 стран приняли участие в соревновании Global Teacher Award 2021.
Александр Жук получил педагогическую награду / Фото с фото фейсбук-страницы
Кроме того, украинская премия Global Teacher Prize Ukraine объявила десятку лучших учителей страны. Они претендуют на главный приз – 250 тысяч гривен. Кто вошел в топ-10 лучших учителей:
- Оксана Ерохина – учительница английского языка из херсонской гимназии № 3.
- Анна Бут – учительница по биологии, гражданскому образованию, художественной культуре и немецкому языку, классная руководительница из Мелитопольского профессионального аграрного лицея в Запорожской области.
- Павел Виктор – учитель физики из Ришельевского научного лицея в Одессе.
- Валентина Гатальская – учительница английского языка из гимназии "Троещина" в Киеве.
- Глеб Репич – учитель химии из атмосферной школы "Киев глобал скул" в столице.
- Юлия Должанская – классная руководительница, учительница украинского языка и литературы из Харьковского частного лицея-школы "Ранок".
- Богдан Завидовский – учитель биологии, химии и естествознания из частной школы Primus Inter Pares School в Днепре.
- Лидия Насонова – учительница зарубежной литературы, украинского языка и литературы из учебного заведения ThinkGlobal в Харькове.
- Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы из частной школы "Мидгард" в Киеве.
- Оксана Хомич – учительница начальных классов из Новопечерской школы в Киеве.
Лучшего педагога страны Global Teacher Prize Ukraine торжественно объявят 2 октября. Детали – читайте в статье.