Александр Жук – работает учитель информатики в запорожской школе-интернате "Джерело". Он учит детей, которые имеют нарушение слуха.

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Александр Жук в 2018 году он стал лучшим учителем Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine и попал в престижный рейтинг топ-30 до 30 лет.

А в 2019 году его отметили среди топ-10 новаторов, которые меняют Украину и мир. Уже в этом году он получил почетный титул одного из 50 лучших учителей мировой премии Global Teacher Prize.

Это большая честь быть награжденным международной наградой. Я всегда рад видеть флаг нашего государства на таком уровне. Я горжусь тем, что работаю учителем в Украине,

– написал Александр.

Отметим, что десятки тысяч преподавателей из 110 стран приняли участие в соревновании Global Teacher Award 2021.



Александр Жук получил педагогическую награду / Фото с фото фейсбук-страницы

Кроме того, украинская премия Global Teacher Prize Ukraine объявила десятку лучших учителей страны. Они претендуют на главный приз – 250 тысяч гривен. Кто вошел в топ-10 лучших учителей:

Оксана Ерохина – учительница английского языка из херсонской гимназии № 3. Анна Бут – учительница по биологии, гражданскому образованию, художественной культуре и немецкому языку, классная руководительница из Мелитопольского профессионального аграрного лицея в Запорожской области. Павел Виктор – учитель физики из Ришельевского научного лицея в Одессе. Валентина Гатальская – учительница английского языка из гимназии "Троещина" в Киеве. Глеб Репич – учитель химии из атмосферной школы "Киев глобал скул" в столице. Юлия Должанская – классная руководительница, учительница украинского языка и литературы из Харьковского частного лицея-школы "Ранок". Богдан Завидовский – учитель биологии, химии и естествознания из частной школы Primus Inter Pares School в Днепре. Лидия Насонова – учительница зарубежной литературы, украинского языка и литературы из учебного заведения ThinkGlobal в Харькове. Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы из частной школы "Мидгард" в Киеве. Оксана Хомич – учительница начальных классов из Новопечерской школы в Киеве.

Лучшего педагога страны Global Teacher Prize Ukraine торжественно объявят 2 октября. Детали – читайте в статье.