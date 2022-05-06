Украинский профессор в окопах читает лекции студентам: его фото облетело сеть

Профессор Ужгородского национального университета (УжНУ) Федор Шандор удивил украинцев. Он читает лекции студентам прямо с фронта.

Один из побратимов сфотографировал Федора Шандора в тот момент, когда он читал лекцию по "Туризмоведению" для своих студентов.

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Как и в мирной жизни, Шандор постоянно в движении, на связи с активными закарпатцами, которые помогают нашим военным. Ну а лекции студентам – это святое, их пропускать нельзя,

– написал побратим Виктор Щадей.

Федор Шандор служит в одном из подразделений теробороны, которое сейчас находится прямо в зоне боевых действий на Востоке. В начале полномасштабного вторжения преподаватель сразу пошел в военкомат, чтобы защищать Украину от российских оккупантов.

Федор Шандор читает лекцию студентам из окопа / Фото Виктора Щадея

Побратим утверждает, что за это время у профессора появилось много идей, как развивать Закарпатье. Поэтому, как только Украина победит, так сразу они займутся новыми интересными проектами.

Добавим, вечером 3 мая российские оккупанты впервые за все время полномасштабного вторжения обстреляли Закарпатье. Ракета попала в одну из местных железнодорожных станций. Очень специфически на этот обстрел отреагировали в Венгрии.

Так, государственный секретарь МИД Венгрии по вопросам информации Томаш Менцер заявил, что решение не поставлять Украине оружие было правильным. Ведь тогда россияне якобы могли бы обстрелять военные грузы на границе обоих государств.

Также важно отметить, что эта атака свидетельствует о том, что мы приняли правильное решение, когда решили не отправлять оружие на войну,

– рассказал Томаш Менцер.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Венгрия заранее знала о планах Кремля напасть на Украину. Они якобы должны были забрать часть территории к себе.

К тому же они продолжают придерживаться пророссийской позиции. Недавно там заявили, что будут блокировать любые предложения Евросоюза об эмбарго на российские энергоносители. Хотя для Венгрии предлагали определенные послабления.

Также в Еврокомиссии начали процедуру по ограничению финансирования Венгрии из бюджета Евросоюза. Все из-за коррупции в государстве.

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