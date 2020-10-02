Правительство приняло изменения, благодаря которым полярникам увеличат зарплаты в два с половиной раза из-за суровых условий, в которых они работают, и оторванности от семьи в год. Так, оплата труда составит около 54 тысячи гривен в месяц.

Увеличение зарплат полярников

Об этом сообщил врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает прессслужба ведомства.

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Накануне 25-й годовщины деятельности станции "Академик Вернадский" правительство впервые обратило свое внимание на полярников. В МОН подняли вопрос о том, что ученые в Антарктиде имеют наименьшие заработные платы матросов торгового флота, которые, к тому же, работают в более суровых условиях.

О "роскоши" речь не идет, но наконец оплату труда украинских полярников можно будет назвать именно оплатой, а не символическими выплатами за волонтерство. Также будет изменен объем выплат пенсий для старших участников экспедиции, живущих ледяном континенте,

– заверил Шкарлет.

Какой будет зарплата полярников? Он подчеркнул. Что годами оплата труда украинских полярников оставалась самой низкой среди всех 30-ти стран престижного "Антарктического клуба". По словам Шкарлета, наконец, тем, кого Родина отправляет нести экстремальную летнюю вахту за 15 тысяч километров от дома. Так, полярники будут получать в месяц около 54 тысячи гривен.

Кроме того, принятые правительством изменения также учитывают экстремальные условия текущего и следующего годов, вызванные пандемией коронавируса.

В Антарктиде есть вакансии

К слову, Национальный антарктический научный центр МОН объявил конкурс для поиска команды 26-й украинской антарктической экспедиции в 2021-2022 году на станцию академика Вернадского.

Отбирают 12 участников, документы на конкурс принимают до 12 октября 2020 года включительно. Как принять участие в конкурсе – читайте по ссылке.

Кого ищут? Кроме 7 ученых, которые будут работать в сфере исследований геологических, геофизических, физических наук и наук о жизни, в экспедицию также ищут врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи.