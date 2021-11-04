4 ноября преподаватели и ученые собрались по вопросам запуска образовательного процесса в Президентском университете. Об этом написал Сергей Шкарлет в соцсети.

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По его словам, в президентском университете будут объединены профессии шестого технологического уклада, к которому относятся биотехнологии, ракетно-космическая техника, тонкая химия и тому подобное.

В МОН планируют уже с октября 2023 года начать обучение в этом вузе. Предполагается, что на первый год обучения будет отобрано 120 студентов. Через несколько лет количество студентов должно вырасти по крайней мере до 600 человек.

По завершению обучения лучшие выпускники станут менеджерами и руководителями проектов и предприятий, что положительно повлияет на развитие экономики и инноваций Украины.

Министр образования добавил, что в МОН уже подготовили несколько креативных решений и предложений от преподавателей, также есть заинтересованность бизнеса, который готов учить новые высококвалифицированные кадры в Президентском университете.

Украинский "Оксфорд" или "Гарвард" невозможен без наших педагогов и ученых. Мы рассчитываем на их поддержку и соучастие в разработке научно-образовательных программ нового университета,

– написал Шкарлет.

Добавим, что обучение в Президентском университете будет осуществляться по шести основным направлениям:

информационные технологии;

кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

новейшие энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

международные отношения и безопасность.

Что известно о Президентском университете

Обучение в этом вузе будет предусматривать 30% теории и 70% практических занятий. А стажировка будет проходить на лучших предприятиях и компаниях. Обучение будет осуществляться по шести направлениям.

Максимальное количество людей по каждому из направлений подготовки – 20 человек. Так, уже в первый год работы университета планируется набрать около 120 студентов.

Для поступления в Президентский университет ВНО будет учитываться, но с поступающими также будут проводиться собеседования. По словам министра образования, отбор будет проходить в 4 этапа, ВНО – это лишь допуск, дальше будут выбирать самых талантливых.

Обучение для студентов будет бесплатным, но лишь с единственным условием – работать после его окончания надо будет в Украине. Кроме того, лучшие из них будут получать высокие стипендии.

К слову, Президентский университет планируют создать за более чем 7 миллиардов гривен. Верховная Рада уже выделила первые 70 миллионов гривен на строительство. Вуз планируют возвести за три года на ВДНХ в Киеве.