В Украине часто можно начать фразу, что наш язык – второй по мелодичности в мире. Это определили В 1934 году на конкурсе в Париже. Однако выяснилось, что это многолетний фейк, ведь этого конкурса вообще не существовало.

Информация о Парижском конкурсе появилась еще несколько десятилетий назад, и ее сразу начали распространять в учебниках и Интернете. На самом деле конкурса языков или Парижской конференции не было, сообщает ресурс "По ту сторону новостей", который опровергает фейки и манипуляции.

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Почему начали говорить о том, что украинский язык якобы по мелодичности второй после итальянского? На самом деле, упоминание об этом появилась в первой украинской газете в США, которая называлась "Свобода".

Так, в одной из статей говорится о том, что надо беречь "руський" (то есть украинский) язык. Там есть такие строки: "Нашу руска мова якъ каже одинъ ученый прфесоръ Бантишъ-Камҍнскiй есть второю по италіяньской що до звучности, що до солодкости, що до придатности подъ безсмертни ноти всесвҍтных музикальних композиторовъ".



Строки из газеты об украинском языке / Фото "По ту сторону новостей"

То есть оказывается, что конкурсов языков не было, это просто мнение одного ученого. "Никто не признавал украинский язык самым мелодичным. Этот миф – один из тех, в которые хочется верить", – говорится в посте.

В соцсети пользователи начали реагировать на опровержение фейка. Так, Марьяна Соболик едва поверила в это и написала, что не стоило развенчивать миф.

"У вас нет ничего святого! Нам учитель родного языка так в красках рассказывал про тот конкурс, в финал вышли украинский и итальянский языки, которые выбирал какой-то компьютер-анализатор ... Как жить теперь?", – добавил Илья.

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