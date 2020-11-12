Украинский язык не является вторым по мелодичности языком мира: правда о популярном мифе
В Украине часто можно начать фразу, что наш язык – второй по мелодичности в мире. Это определили В 1934 году на конкурсе в Париже. Однако выяснилось, что это многолетний фейк, ведь этого конкурса вообще не существовало.
Информация о Парижском конкурсе появилась еще несколько десятилетий назад, и ее сразу начали распространять в учебниках и Интернете. На самом деле конкурса языков или Парижской конференции не было, сообщает ресурс "По ту сторону новостей", который опровергает фейки и манипуляции.
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Почему начали говорить о том, что украинский язык якобы по мелодичности второй после итальянского? На самом деле, упоминание об этом появилась в первой украинской газете в США, которая называлась "Свобода".
Так, в одной из статей говорится о том, что надо беречь "руський" (то есть украинский) язык. Там есть такие строки: "Нашу руска мова якъ каже одинъ ученый прфесоръ Бантишъ-Камҍнскiй есть второю по италіяньской що до звучности, що до солодкости, що до придатности подъ безсмертни ноти всесвҍтных музикальних композиторовъ".
Строки из газеты об украинском языке / Фото "По ту сторону новостей"
То есть оказывается, что конкурсов языков не было, это просто мнение одного ученого. "Никто не признавал украинский язык самым мелодичным. Этот миф – один из тех, в которые хочется верить", – говорится в посте.
В соцсети пользователи начали реагировать на опровержение фейка. Так, Марьяна Соболик едва поверила в это и написала, что не стоило развенчивать миф.
"У вас нет ничего святого! Нам учитель родного языка так в красках рассказывал про тот конкурс, в финал вышли украинский и итальянский языки, которые выбирал какой-то компьютер-анализатор ... Как жить теперь?", – добавил Илья.
Ниже мы подготовили интересные факты об украинском языке.
Факты об украинском языке
- Больше всего переводов у литературного произведения – "Завещание" Тараса Шевченко. Его перевели на 147 языков народов мира.
- Особенностью украинского языка является то, что он богат на уменьшительные формы. Уменьшительно-ласкательную форму имеет, как ни странно, даже слово "враги" – "вороженьки".
- Наиболее употребляемым буквой в украинском алфавите является буква "п"; с нее также начинается наибольшее количество слов. Буква "ф" – наименее употребляемая.
- Названия всех детенышей животных в украинском языке принадлежат к среднему роду.
- Наиболее старой украинской песней, запись которой сохранился до наших дней, считается песня "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?"
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