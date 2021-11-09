Украинский язык входит в 30 самых распространенных языков мира, – Тарас Креминь

9 ноября в Украине традиционно отмечают День украинской письменности и языка. К поздравлениям присоединился языковой омбудсмен Тарас Креминь, который рассказал, что украинский входит в 30 самых распространенных языков мира.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подчеркнул, что на украинском языке говорят более 45 миллионов человек.

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"Большинство из них живет в Украине, но функционирование и развитие украинского языка за пределами нашего государства – особая страница", – добавил он.

По словам языкового омбудсмена, украинцев, проживающих на разных континентах, – не менее 20 миллионов.

Креминь считает, что язык – это цементирующий фактор украинских общин в Европе, Америке, Австралии, Африке, Азии.

В этот выдающийся для украинского языка день хочу пожелать, чтобы росло количество его носителей, тех, кто по-настоящему его любит и уважает. Ведь в нашем языке звучит наша душа и звучит наша правда,

– заявил Креминь.

Интересно, что каждый год ко Дню украинского языка и письменности проводится радиодиктант национального единства. Такую акцию начали проводить более 20 лет назад. Все желающие могут поучаствовать в написании радиодиктанта, чтобы выяснить, хорошо ли знают украинский язык и даже получить призы.

Он задуман как своеобразный флешмоб или акция единения вокруг родного языка, участие в котором может принять любой желающий. Для тех, кто не успел написать диктант в прямом эфире, можно это сделать, просмотрев запись акции.

Кстати, автором текста стал писатель Юрий Андрухович, который и зачитал его в эфире. По словам писателя, тема диктанта – осень.

Текст публикации Тараса Креминя:

на проверку и когда будут результаты и обнародованный текст – читайте в статье

9 ноября мы традиционно отмечаем День украинской письменности и языка. Украинский входит в тридцать самых распространенных языков мира. На нем разговаривают более 45 миллионов человек.

Большинство из них живет в Украине, но функционирование и развитие украинского языка за пределами нашего государства – особая страница. Украинцев, проживающих на разных континентах – не менее 20 миллионов. Именно язык – цементирующий фактор украинских общин в Европе, Америке, Австралии, Африке, Азии.

В этот выдающийся для украинского языка день хочу пожелать, чтобы росло количество его носителей, тех, кто по-настоящему его любит и уважает. Ведь в нашем языке звучит наша душа и звучит наша правда.

Удачи, благополучия и процветания всем, для кого украинский язык не просто средство общения, а основа основ и защита национальных интересов!