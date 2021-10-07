Законопроект единогласно поддержали все присутствующие депутаты на заседании. Интересно, что больше всего украинцев в Бразилии с Тернопольщины.

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Всемирный конгресс украинцев сообщил, что муниципалитет Прудентополис установил дружеские отношения с Тернопольской областью, откуда приехало в Бразилию большинство украинских иммигрантов.

Что это дает украинцам? Новый закон открывает новые возможности для обмена специалистов, обучения молодежи на университетском уровне в Украине или же дистанционно.

Общую численность украинцев в Бразилии определить сложно. По разным данным, в этой стране от 350 тысяч до 500 тысяч украинцев и лиц украинского происхождения. В Бразилии действуют украинские школы, церкви, фольклорные группы и танцевальные коллективы.

Что известно об украинской диаспоре в Бразилии

По данным Википедии, украинцы начали прибывать в Бразилию еще в конце XIX века. Массовое переселение украинцев начинается с 1895 года. Украинцы Галичины из-за нехватки свободных земель решались на отчаянное путешествие в поисках лучшей жизни.

Уже во вторую и третью волны (в XX веке) эмиграции в Бразилию ехали политические беженцы. В 1950 годах иммиграция украинцев практически прекратилась, а последующее установление политической диктатуры привело к усилению реэмиграции в США и Канаду.

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Больше всего украинцев проживает в штате Парана. Муниципалитет Прудентополис называют столицей "Украинской Бразилии", ведь 75% всего населения города – этнические украинцы, правда уже в 4 и 5 поколениях.

К слову, в Украине проводят экзамены на знание украинского языка среди претендентов на государственные должности. Однако известно, что более 15% потенциальных чиновников провалили языковой экзамен. Детали – читайте в статье.