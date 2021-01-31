В Телеграме заработал чат-бот "Баба Катря", который поможет усовершенствовать и еще больше полюбить украинский язык.

Источник: "Киев Media"

Программа с помощью алгоритмов подбирает для пользователей задания для улучшения знания украинского языка, в частности – учит правильных ударений в словах.

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Идеей создать чат-бот загорелись ученики курсов дубляжа и сценической речи "Гур-Гуры" Никита Подгайный и Андрей Удовиченко. Помогли ребятам запустить проект преподавательницы курсов Екатерина Петрашова и Мария Штрибулова.

После завершения разработки чат-бот еще некоторое время тестировали, чтобы выявить возможные ошибки. Основатели говорят, что во многих словах украинцы ставят ударение неправильно.

МерЕжа или мережА – какое здесь ударение правильное? Хотим познакомить вас с очень умной, веселой и общительной бабушкой Катрей, которая поможет узнать верный вариант,

– рассказывает основательница Екатерина Петрашова.

Воспользоваться чат-ботом можно за никнеймом @KatryaBot в Телеграме.

Скриншоты с чат-бота "Баба Катря"