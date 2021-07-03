Украинский Гарвард: Prometheus запускает бесплатные онлайн-курсы престижных вузов США
Источник:фейсбук-страница Ivan Prymachenko
Украинская образовательная платформа Prometheus при поддержке Посольства США в Украине запускает онлайн-курсы Гарварда, Массачусетского технологического института, Университета имени Макмастера и бизнес-акселератора Y Combinator. Все они переведены на украинский язык.
Об этом сообщил соучредитель платформы Prometheus Иван Примаченко на своей странице в Фейсбук. Все желающие смогут прослушать видеолекции, пройти переведенные задания и получить правильные ответы на них.
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Как пройти бесплатные курсы
На Prometheus уже можно зарегистрироваться на первые четыре курса:
- Курс "Веб-программирование с Python и JavaScript CS50" от Гарвардского университета.
- Курс "Школа стартапов" от бизнес-акселератора Y Combinator, где один из приглашенных лекторов – Марк Цукерберг.
- Курс "Думай иначе: Сломай препятствия на пути к обучению и открой свой скрытый потенциал" от профессора университета имени Макмастера Барбары Окли и профессора Института биологических исследований Салка Терренса Седжновски.
- Курс "Предпринимательство: кто ваш клиент?" от преподавателей Массачусетского технологического института Эрдина Бешимова и Билла Олета.
Новые бесплатные курсы на платформе Prometheus / Фото Prometheus
Все новые курсы на платформе являются бесплатными, а при условии их успешного прохождения, каждый пользователь образовательного онлайн-сервиса может получить сертификат.Совет! Распечатывайте сертификаты, подтверждающие ваши успехи, с помощью принтеров Canon серии MegaTank. Устройства развивают скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.