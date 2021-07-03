Об этом сообщил соучредитель платформы Prometheus Иван Примаченко на своей странице в Фейсбук. Все желающие смогут прослушать видеолекции, пройти переведенные задания и получить правильные ответы на них.
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Как пройти бесплатные курсы
На Prometheus уже можно зарегистрироваться на первые четыре курса:
- Курс "Веб-программирование с Python и JavaScript CS50" от Гарвардского университета.
- Курс "Школа стартапов" от бизнес-акселератора Y Combinator, где один из приглашенных лекторов – Марк Цукерберг.
- Курс "Думай иначе: Сломай препятствия на пути к обучению и открой свой скрытый потенциал" от профессора университета имени Макмастера Барбары Окли и профессора Института биологических исследований Салка Терренса Седжновски.
- Курс "Предпринимательство: кто ваш клиент?" от преподавателей Массачусетского технологического института Эрдина Бешимова и Билла Олета.
Новые бесплатные курсы на платформе Prometheus / Фото Prometheus
Все новые курсы на платформе являются бесплатными, а при условии их успешного прохождения, каждый пользователь образовательного онлайн-сервиса может получить сертификат.