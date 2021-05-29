Так, по состоянию на 1 января 2021 года их количество составляло 76 548 студентов. Среди специальностей, которые выбрали иностранные студенты, самыми популярными являются медицинские – почти 50%.

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Из каких стран приезжают студенты

По происхождению и количеству иностранных студентов, обучающихся в украинских университетах, лидируют такие страны:

Марокко – 8832 студентов,

Туркменистан – 5322 студентов,

Азербайджан – 4628 студентов,

Нигерия – 4227 студентов,

Китай – 4055 студентов,

Турция – 3999 студентов,

Египет – 3048 студентов,

Израиль – 2107 студентов,

Узбекистан – 1585 студентов.

Из них почти 69 тысяч человек находятся на основном обучении – а это около 90%.

Какие вузы выбирают иностранные студенты

По данным МОН, в тройке самых популярных вузов, где учатся иностранные студенты в Украине:

Харьковский университет имени В. Каразина

Харьковский медуниверситет,

медицинский университет имени Богомольца в Киеве.

Сколько будет иностранный студентов в следующем году

Как отметила директор Центра международного образования Елена Фролова, прошлый год отметился рядом трудностей, связанных с пандемией и запретом приглашения иностранных граждан на учебу.

Так, по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано более 37 тысяч приглашений для иностранных поступающих. Индия занимает лидирующие позиции среди стран по происхождению иностранных абитуриентов, получивших приглашение на обучение.

Ранее в МОН указывали, что среди причин, почему иностранцы выбирают обучение в Украине, они называют качество образования, его стоимость, признание украинского диплома на родине и тому подобное.