Так, по состоянию на 1 января 2021 года их количество составляло 76 548 студентов. Среди специальностей, которые выбрали иностранные студенты, самыми популярными являются медицинские – почти 50%.
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Из каких стран приезжают студенты
По происхождению и количеству иностранных студентов, обучающихся в украинских университетах, лидируют такие страны:
- Марокко – 8832 студентов,
- Туркменистан – 5322 студентов,
- Азербайджан – 4628 студентов,
- Нигерия – 4227 студентов,
- Китай – 4055 студентов,
- Турция – 3999 студентов,
- Египет – 3048 студентов,
- Израиль – 2107 студентов,
- Узбекистан – 1585 студентов.
Из них почти 69 тысяч человек находятся на основном обучении – а это около 90%.
Какие вузы выбирают иностранные студенты
По данным МОН, в тройке самых популярных вузов, где учатся иностранные студенты в Украине:
- Харьковский университет имени В. Каразина
- Харьковский медуниверситет,
- медицинский университет имени Богомольца в Киеве.
Сколько будет иностранный студентов в следующем году
Как отметила директор Центра международного образования Елена Фролова, прошлый год отметился рядом трудностей, связанных с пандемией и запретом приглашения иностранных граждан на учебу.
Так, по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано более 37 тысяч приглашений для иностранных поступающих. Индия занимает лидирующие позиции среди стран по происхождению иностранных абитуриентов, получивших приглашение на обучение.
Ранее в МОН указывали, что среди причин, почему иностранцы выбирают обучение в Украине, они называют качество образования, его стоимость, признание украинского диплома на родине и тому подобное.