В украинских вузах низкий уровень подготовки иностранных студентов: какие есть нарушения
Украинские университеты допускают системные нарушения в организации обучения для иностранных студентов, что негативно влияет на качество их подготовки.
Это показали результаты проверок университетов, которые осуществляют подготовку иностранных студентов. Проверки проводила Государственная служба качества образования.
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По данным ГСКО, сейчас подготовку иностранных граждан осуществляют 210 вузов в Украине.
Какие специальности и вузы выбирают иностранцы
Наиболее популярными специальностями для иностранных граждан являются медицинские, их выбирают почти 50% иностранцев.
В частности, речь идет о таких специальностях:
- "Медицина",
- "Лечебное дело",
- "Стоматология",
- "Фармация, промышленная фармация".
Также среди популярных экономические (7%), юридические и педагогические (2%) специальности.
Чаще всего иностранные студенты выбирают для обучения такие вузы:
- Харьковский национальный медицинский университет,
- Харьковский национальный университет им. Каразина,
- Национальный медицинский университет им. Богомольца,
- Одесский национальный медицинский университет,
- Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова,
- Запорожский государственный медицинский университет,
- Тернопольский государственный медицинский университет им. Горбачевского,
- Днепропетровскую медицинскую академию,
- Буковинский государственный медицинский университет,
- Киевский национальный университет им. Шевченко.
В вузах низкий уровень подготовки иностранцев
В течение октября – ноября 2021 года была осуществлена проверка соблюдения студентами-иностранцами выполнения учебных планов в 18 заведениях вузах, которые имеют самый большой контингент иностранных студентов.
По результатам проверки было выявлено около 300 системных нарушений норм действующего законодательства и проблемных вопросов в части подготовки иностранных студентов в украинских университетах.
Почти треть нарушений (33,7%) касается соблюдения требований при организации приема, выпуска, перевода, отчисления и восстановления соискателей высшего образования.
Четверть нарушений (24,6%) касается содержания подготовки специалистов, учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса. В частности, имеют место различные нарушения при формировании учебных планов, по которым учатся иностранные граждане.
Каждое шестое нарушение (15%) касается организации образовательного процесса:
- превышение учебной нагрузки на одну ставку научно-педагогического работника (больше 600 часов),
- учебным планом и графиком образовательного процесса предусмотрена сдача Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ) "Шаг 1" до завершения экзаменационной сессии,
- по отдельным образовательно-профессиональным программам преподавание осуществляется на русском языке.
Кроме того, в отдельных учреждениях высшего образования не соблюдаются сроки периодичности повышения квалификации и стажировки научно-педагогических (педагогических) кадров.
Выявленные по результатам проверок системные нарушения и проблемные вопросы в организации образовательного процесса в конечном итоге негативно влияют на качество подготовки иностранных студентов,
– отмечают в Госслужбе качества образования.
В частности, о низком уровне подготовки свидетельствует процент соискателей из числа иностранных граждан, которые выполнили учебный план и были допущены к сдаче ЕГКИ, но экзамен не сдали:
- В среднем в 2021 году по специальностям "Медицина" и "Стоматология" процент таких студентов колеблется в пределах от 30 до 60%.
- По специальности "Фармация" – от 40 до 70%, "Промышленная фармация" (заочное обучение) – более 95%.
Учитывая указанное, в ГСКО подчеркивают, что вопрос качества подготовки иностранных студентов требует особого внимания и соответствующих управленческих решений относительно содержания обучения, критериев оценивания, кадрового, учебно-методического обеспечения.
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