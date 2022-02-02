В украинских вузах низкий уровень подготовки иностранных студентов: какие есть нарушения

Украинские университеты допускают системные нарушения в организации обучения для иностранных студентов, что негативно влияет на качество их подготовки.

Это показали результаты проверок университетов, которые осуществляют подготовку иностранных студентов. Проверки проводила Государственная служба качества образования.

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По данным ГСКО, сейчас подготовку иностранных граждан осуществляют 210 вузов в Украине.

Какие специальности и вузы выбирают иностранцы

Наиболее популярными специальностями для иностранных граждан являются медицинские, их выбирают почти 50% иностранцев.

В частности, речь идет о таких специальностях:

"Медицина",

"Лечебное дело",

"Стоматология",

"Фармация, промышленная фармация".

Также среди популярных экономические (7%), юридические и педагогические (2%) специальности.

Чаще всего иностранные студенты выбирают для обучения такие вузы:

Харьковский национальный медицинский университет,

Харьковский национальный университет им. Каразина,

Национальный медицинский университет им. Богомольца,

Одесский национальный медицинский университет,

Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова,

Запорожский государственный медицинский университет,

Тернопольский государственный медицинский университет им. Горбачевского,

Днепропетровскую медицинскую академию,

Буковинский государственный медицинский университет,

Киевский национальный университет им. Шевченко.

В вузах низкий уровень подготовки иностранцев

В течение октября – ноября 2021 года была осуществлена проверка соблюдения студентами-иностранцами выполнения учебных планов в 18 заведениях вузах, которые имеют самый большой контингент иностранных студентов.

По результатам проверки было выявлено около 300 системных нарушений норм действующего законодательства и проблемных вопросов в части подготовки иностранных студентов в украинских университетах.

Почти треть нарушений (33,7%) касается соблюдения требований при организации приема, выпуска, перевода, отчисления и восстановления соискателей высшего образования.

Четверть нарушений (24,6%) касается содержания подготовки специалистов, учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса. В частности, имеют место различные нарушения при формировании учебных планов, по которым учатся иностранные граждане.

Каждое шестое нарушение (15%) касается организации образовательного процесса:

превышение учебной нагрузки на одну ставку научно-педагогического работника (больше 600 часов),

учебным планом и графиком образовательного процесса предусмотрена сдача Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ) "Шаг 1" до завершения экзаменационной сессии,

по отдельным образовательно-профессиональным программам преподавание осуществляется на русском языке.

Кроме того, в отдельных учреждениях высшего образования не соблюдаются сроки периодичности повышения квалификации и стажировки научно-педагогических (педагогических) кадров.

Выявленные по результатам проверок системные нарушения и проблемные вопросы в организации образовательного процесса в конечном итоге негативно влияют на качество подготовки иностранных студентов,

– отмечают в Госслужбе качества образования.

В частности, о низком уровне подготовки свидетельствует процент соискателей из числа иностранных граждан, которые выполнили учебный план и были допущены к сдаче ЕГКИ, но экзамен не сдали:

В среднем в 2021 году по специальностям "Медицина" и "Стоматология" процент таких студентов колеблется в пределах от 30 до 60%.

По специальности "Фармация" – от 40 до 70%, "Промышленная фармация" (заочное обучение) – более 95%.

Учитывая указанное, в ГСКО подчеркивают, что вопрос качества подготовки иностранных студентов требует особого внимания и соответствующих управленческих решений относительно содержания обучения, критериев оценивания, кадрового, учебно-методического обеспечения.

К слову, около 50 украинских школьников могут получить бесплатную помощь при поступлении в лучшие школы и университеты заграницей и поддержку во время обучения. Как принять участие в конкурсе – читайте в статье.