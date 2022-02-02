Это показали результаты проверок университетов, которые осуществляют подготовку иностранных студентов. Проверки проводила Государственная служба качества образования.

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По данным ГСКО, сейчас подготовку иностранных граждан осуществляют 210 вузов в Украине.

Какие специальности и вузы выбирают иностранцы

Наиболее популярными специальностями для иностранных граждан являются медицинские, их выбирают почти 50% иностранцев.

В частности, речь идет о таких специальностях:

  • "Медицина",
  • "Лечебное дело",
  • "Стоматология",
  • "Фармация, промышленная фармация".

Также среди популярных экономические (7%), юридические и педагогические (2%) специальности.

Чаще всего иностранные студенты выбирают для обучения такие вузы:

  • Харьковский национальный медицинский университет,
  • Харьковский национальный университет им. Каразина,
  • Национальный медицинский университет им. Богомольца,
  • Одесский национальный медицинский университет,
  • Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова,
  • Запорожский государственный медицинский университет,
  • Тернопольский государственный медицинский университет им. Горбачевского,
  • Днепропетровскую медицинскую академию,
  • Буковинский государственный медицинский университет,
  • Киевский национальный университет им. Шевченко.

В вузах низкий уровень подготовки иностранцев

В течение октября – ноября 2021 года была осуществлена проверка соблюдения студентами-иностранцами выполнения учебных планов в 18 заведениях вузах, которые имеют самый большой контингент иностранных студентов.

По результатам проверки было выявлено около 300 системных нарушений норм действующего законодательства и проблемных вопросов в части подготовки иностранных студентов в украинских университетах.

Почти треть нарушений (33,7%) касается соблюдения требований при организации приема, выпуска, перевода, отчисления и восстановления соискателей высшего образования.

Четверть нарушений (24,6%) касается содержания подготовки специалистов, учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса. В частности, имеют место различные нарушения при формировании учебных планов, по которым учатся иностранные граждане.

Каждое шестое нарушение (15%) касается организации образовательного процесса:

  • превышение учебной нагрузки на одну ставку научно-педагогического работника (больше 600 часов),
  • учебным планом и графиком образовательного процесса предусмотрена сдача Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ) "Шаг 1" до завершения экзаменационной сессии,
  • по отдельным образовательно-профессиональным программам преподавание осуществляется на русском языке.

Кроме того, в отдельных учреждениях высшего образования не соблюдаются сроки периодичности повышения квалификации и стажировки научно-педагогических (педагогических) кадров.

Выявленные по результатам проверок системные нарушения и проблемные вопросы в организации образовательного процесса в конечном итоге негативно влияют на качество подготовки иностранных студентов,
– отмечают в Госслужбе качества образования.

В частности, о низком уровне подготовки свидетельствует процент соискателей из числа иностранных граждан, которые выполнили учебный план и были допущены к сдаче ЕГКИ, но экзамен не сдали:

  • В среднем в 2021 году по специальностям "Медицина" и "Стоматология" процент таких студентов колеблется в пределах от 30 до 60%.
  • По специальности "Фармация" – от 40 до 70%, "Промышленная фармация" (заочное обучение) – более 95%.

Учитывая указанное, в ГСКО подчеркивают, что вопрос качества подготовки иностранных студентов требует особого внимания и соответствующих управленческих решений относительно содержания обучения, критериев оценивания, кадрового, учебно-методического обеспечения.

К слову, около 50 украинских школьников могут получить бесплатную помощь при поступлении в лучшие школы и университеты заграницей и поддержку во время обучения. Как принять участие в конкурсе – читайте в статье.