Эксперты отмечают, что Википедия – это инструмент, который может быть очень полезным в учебном процессе, если его использовать правильно.
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Чтобы украинские школьники, студенты, их родители и педагоги могли получить в Википедии точную и проверенную информацию на темы школьной программы, ОО "Викимедиа Украина" ежегодно проводит конкурс "Википедия для школы".
Категории конкурса в 2021 – 2022 году:
- история Украины
- всеобщая история
- география
- зарубежная литература
- информатика
- математика
- украинская литература
- украинский язык
- физика
Как учителям принять участие
Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться в украинской Википедии и заполнить анкету.
В период с 1 декабря 2021 до 28 февраля 2022 нужно создать или улучшить материалы из списка предлагаемых статей.
Как создавать статьи во время конкурса
- Зарегистрируйтесь в Википедии и/или войдите под своей учетной записью.
- Выберите тему (учебный предмет).
- Доведите статью по качеству по крайней мере до уровня базовых требований.
- Добавьте конкурсный шаблон (Wiki for school 2021) на странице обсуждения созданной или улучшенной статьи.
- До конца конкурсного периода улучшайте статью, чтобы повысить ее оценку, а значит и ваши шансы на победу.
К слову, Владимир Зеленский заявил, что всех украинских учителей обеспечат новыми ноутбуками. Так, в этом году их получат более 60 тысяч педагогов, а уже к 2023 году – каждый учитель будет иметь ноутбук.