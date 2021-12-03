Эксперты отмечают, что Википедия – это инструмент, который может быть очень полезным в учебном процессе, если его использовать правильно.

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Чтобы украинские школьники, студенты, их родители и педагоги могли получить в Википедии точную и проверенную информацию на темы школьной программы, ОО "Викимедиа Украина" ежегодно проводит конкурс "Википедия для школы".

Категории конкурса в 2021 – 2022 году:

  • история Украины
  • всеобщая история
  • география
  • зарубежная литература
  • информатика
  • математика
  • украинская литература
  • украинский язык
  • физика

Как учителям принять участие

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться в украинской Википедии и заполнить анкету.
В период с 1 декабря 2021 до 28 февраля 2022 нужно создать или улучшить материалы из списка предлагаемых статей.

Как создавать статьи во время конкурса

  • Зарегистрируйтесь в Википедии и/или войдите под своей учетной записью.
  • Выберите тему (учебный предмет).
  • Доведите статью по качеству по крайней мере до уровня базовых требований.
  • Добавьте конкурсный шаблон (Wiki for school 2021) на странице обсуждения созданной или улучшенной статьи.
  • До конца конкурсного периода улучшайте статью, чтобы повысить ее оценку, а значит и ваши шансы на победу.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что всех украинских учителей обеспечат новыми ноутбуками. Так, в этом году их получат более 60 тысяч педагогов, а уже к 2023 году – каждый учитель будет иметь ноутбук.