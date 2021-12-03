Эксперты отмечают, что Википедия – это инструмент, который может быть очень полезным в учебном процессе, если его использовать правильно.

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Чтобы украинские школьники, студенты, их родители и педагоги могли получить в Википедии точную и проверенную информацию на темы школьной программы, ОО "Викимедиа Украина" ежегодно проводит конкурс "Википедия для школы".

Категории конкурса в 2021 – 2022 году:

история Украины

всеобщая история

география

зарубежная литература

информатика

математика

украинская литература

украинский язык

физика

Как учителям принять участие

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться в украинской Википедии и заполнить анкету.

В период с 1 декабря 2021 до 28 февраля 2022 нужно создать или улучшить материалы из списка предлагаемых статей.

Интересно! По результатам оценки жюри учителей наградят ценными призами, а все активные участники смогут получить сертификаты участия и сувениры.

Как создавать статьи во время конкурса

Зарегистрируйтесь в Википедии и/или войдите под своей учетной записью.

Выберите тему (учебный предмет).

Доведите статью по качеству по крайней мере до уровня базовых требований.

Добавьте конкурсный шаблон (Wiki for school 2021) на странице обсуждения созданной или улучшенной статьи.

До конца конкурсного периода улучшайте статью, чтобы повысить ее оценку, а значит и ваши шансы на победу.

Обратите внимание! Улучшать и создавать статьи, которых нет среди предлагаемых организаторами можно, но только если это заранее согласовано.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что всех украинских учителей обеспечат новыми ноутбуками. Так, в этом году их получат более 60 тысяч педагогов, а уже к 2023 году – каждый учитель будет иметь ноутбук.