Украинских студентов 1 и 2 курсов приглашают на обучение в США по программе обмена: детали
Государственный департамент США приглашает студентов-бакалавров, обучающихся на 1 и 2 курсах в украинских вузах, принять участие в открытом конкурсе на программу обмена с компонентом "STEM и предпринимательство".
Отметим, что компонент программы "STEM и предпринимательство" может улучшить академические знания и навыки участников в областях STEM (естественные науки, технологии, инженерные специальности и математика) и предпринимательство, сообщает Посольство США в Украине.
Интересно Обучение за рубежом: 10 лучших стран, которые прекрасно подходят для студентов
Программа обмена в США начнется с января 2022 года. Финалисты не могут влиять на даты или откладывать участие в программе на более поздний срок.
Процесс подачи анкет продлится до 28 февраля 2021 года. Дополнительную информацию можно получить, написав на электронную почту KyivUGRAD@state.gov.
Кто может принять участие
Требования к кандидатам:
- украинцы, которые являются студентами 1 или 2 курса дневной формы обучения в университетах.
- высокий уровень академической успеваемости, социальной активности и лидерский потенциал.
- владение английским языком на уровне, достаточном для обучения и общения в англоязычной среде.
Кроме того, участники программы должны быть старше 18 лет, иметь возможность начать обучение с января 2022 года и соответствовать требованиям для получения визы участника программы обмена для въезда в США.
Кандидатов будут рассматривать независимо от расы, цвета кожи, религии, этнической принадлежности или гендерной идентичности.
Как будут отбирать участников? Студентов будут выбирать по следующим критериям: успешность в учебе, лидерские качества, активность в общественной жизни, владение английским языком, мотивация и готовность к программе.
Каким будет обучение в США
Финалисты будут учиться в США по любым специальностям один семестр без получения степени. Участникам, которые планируют обучение по специальностям юриспруденция или медицина, предлагают изучение только базовых курсов этих специальностей.
Так, студенты будут изучать предметы в своей профессиональной области, а также предметы из американистики. Стандартное количество академических кредитов за семестр – 12.
К теме Изучать немецкий и путешествовать: Goethe-Institut продолжил сотрудничество с украинскими школами
Добавим, что программа обмена студентами предусматривает оплату проезда участников, оплату стоимости обучения, проживания и питания, а также медицинское страхование, все учебники и ежемесячную стипендию.
Проживать студенты будут в общежитиях. К тому же, во время обучения они должны заниматься волонтерской деятельностью не менее 20 часов.
Участники программы будут размещены в колледжах и университетах по всей территории США. Студенты сами не могут выбирать колледж или университет.
Поделиться новостью