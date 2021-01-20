Государственный департамент США приглашает студентов-бакалавров, обучающихся на 1 и 2 курсах в украинских вузах, принять участие в открытом конкурсе на программу обмена с компонентом "STEM и предпринимательство".

Отметим, что компонент программы "STEM и предпринимательство" может улучшить академические знания и навыки участников в областях STEM (естественные науки, технологии, инженерные специальности и математика) и предпринимательство, сообщает Посольство США в Украине.

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Программа обмена в США начнется с января 2022 года. Финалисты не могут влиять на даты или откладывать участие в программе на более поздний срок.

Процесс подачи анкет продлится до 28 февраля 2021 года. Дополнительную информацию можно получить, написав на электронную почту KyivUGRAD@state.gov.

Кто может принять участие

Требования к кандидатам:

украинцы, которые являются студентами 1 или 2 курса дневной формы обучения в университетах.

в университетах. высокий уровень академической успеваемости, социальной активности и лидерский потенциал.

владение английским языком на уровне, достаточном для обучения и общения в англоязычной среде.

Кроме того, участники программы должны быть старше 18 лет, иметь возможность начать обучение с января 2022 года и соответствовать требованиям для получения визы участника программы обмена для въезда в США.

Кандидатов будут рассматривать независимо от расы, цвета кожи, религии, этнической принадлежности или гендерной идентичности.

Как будут отбирать участников? Студентов будут выбирать по следующим критериям: успешность в учебе, лидерские качества, активность в общественной жизни, владение английским языком, мотивация и готовность к программе.

Каким будет обучение в США

Финалисты будут учиться в США по любым специальностям один семестр без получения степени. Участникам, которые планируют обучение по специальностям юриспруденция или медицина, предлагают изучение только базовых курсов этих специальностей.

Так, студенты будут изучать предметы в своей профессиональной области, а также предметы из американистики. Стандартное количество академических кредитов за семестр – 12.

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Добавим, что программа обмена студентами предусматривает оплату проезда участников, оплату стоимости обучения, проживания и питания, а также медицинское страхование, все учебники и ежемесячную стипендию.

Проживать студенты будут в общежитиях. К тому же, во время обучения они должны заниматься волонтерской деятельностью не менее 20 часов.

Участники программы будут размещены в колледжах и университетах по всей территории США. Студенты сами не могут выбирать колледж или университет.