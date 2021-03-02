Компания MasterCard в сотрудничестве с Ассоциацией «ЕМА» и при поддержке МОН представила образовательный вебсериал «Финансовый SkillUp. Школа платежной грамотности ». Его планируют показывать в украинских школах.

Задача проекта – помочь подросткам освоить базовые навыки безналичных расчетов и разобраться с ключевыми правилами безопасности. Сериал состоит из пяти видео по 5 – 8 минут. Они уже доступны в специальном разделе на сайте компании Mastercard и ютуб-канале, а также на онлайн-портале Министерства образования и науки Украины.

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О чем сериал

Подростки Саня и Соня в сериале обсуждают платежные решения и то, как безопасно пользоваться банковскими карточками. Дети рассказывают, для чего нужны NFC-чипы, а также осматривают все преимущества и недостатки безналичных расчетов.

Сериал имеет целью развить финансовую грамоту детей на примере их сверстников. Безопасность в пользовании финансовыми инструментами является одной из главных тем проекта.

Элементы сериала в школах

Компания MasterCard подписала меморандум с Министерством образования и науки Украины. Отснятые серии сериала войдут в программу школьного факультатива "Финансовая грамотность".

Молодежь нуждается в финансовом образовании, ведь активное развитие цифровых сервисов и общий курс страны на диджитализацию требуют все большей осведомленности о правилах безопасности и пользования финансовыми инструментами,

– отмечает директор по вопросам публичной политики MasterCard Марина Краснопольская.

Напомним, что согласно новой типовой образовательной программе, ученики 8 и 9 классов в школах будут изучать предмет под названием "Предпринимательство и финансовая грамотность". У детей будут развивать способности активно участвовать в развитии общества, управлять собственной жизнью и карьерой, а также уметь решать проблемы.

Проект "Финансовый SkillUp. Школа платежной грамотности": смотрите видео