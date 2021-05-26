Его уже начали тестировать в Киевском лицее №157. В дальнейшем эту технологию будут использовать для пропуска не только в учебные заведения, но и другие общественные учреждения.

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Отметим, что технология FacePay24 обеспечивает безопасность системы с помощью биометрии. В частности, она обеспечивает полную защиту персональных данных по мировым стандартам.

Контроль допуска и посещения школ

Эта технология включает в себя передачу push-сообщений на телефоны родителей учеников о времени, когда ребенок пришел в школу и вышел из нее. То есть по лицу будет проводиться распознавание школьников и работников учреждения.

Она также позволяет ограничивать доступ посторонних лиц в помещение.

За что еще будет отвечать новая система

Технология также определяет температуру, фиксирует отсутствие защитной маски и сигнализирует о необходимости ее надеть.

Она будет включать адресный доступ к учебному контенту, к педагогическим кейсам учителей, к данным об успеваемости учащихся, к административной деятельности и тому подобное.

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Также технология FacePay24 позволит перейти на цифровую платформу и бесконтактные способы оплаты питания в лицее и использование платных услуг.

В ПриватБанке добавили, что вместе с Visa они выпустили 10 тысяч детских карточек "Юниора". Для их владельцев в 20 школах будет действовать акция: 25% кэшбека при оплате лицом.