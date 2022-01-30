Как в украинских школах рассказывают о сексе и успешных примерах, как это делают за границей

В украинских школах сексуальное образование вызывает смех и смущение у школьников. В то же время за границей о сексе говорят легко и интересно для школьников.

Сексолог Анастасия Забела рассказала самые удивительные истории, как в школах рассказывают о сексе, объяснила, почему это ненормально, и собрала опыт иностранных стран, как это работает.

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Как говорят о сексе в украинских школах

Раз в год (обычно ко Дню борьбы со СПИДом) в школу приходит женщина, которая собирается рассказать детям "об этом". В один из классов приглашают старшеклассников, где им рассказывают, что такое ВИЧ и СПИД и почему это страшно.

После этого детям показывают, как одевать презерватив на банан. Интересно, что в некоторых школах учеников даже просят повторить это сделать. У всех детей это вызывает не больше чем смех.

В конце концов, с урока дети выносят только травмированную психику, непонимание, как секс касается СПИДа и бананов одновременно, страх заниматься сексом, а еще – буллинг от старшеклассников. Так в украинских школах часто происходит сексуальное воспитание.

Странные истории, как ученикам в школах рассказывают о сексе

Анастасия Забела поделилась историями, с которыми подростки обращались к ней или рассказывали во время разговора:

"Тема репродуктивной системы выпала на карантин, нас отправили на дистанционное обучение и учительница воспользовалась этим. Сказала проработать тему самостоятельно и потом дала контрольную, ничего по теме не объясняя".

Что говорит сексолог? По ее словам, количество часов, которое предусмотрено учебным планом на эту тему, достаточно ограничено, поэтому пропуск одного занятия уже влияет на качество знаний.

"Наша учительница ужасно стеснялась и не могла произнести слово “пенис” или “вагина”. Заменяла на "этот орган" или "это место" будто это что-то ужасное".

Это, кстати, довольно популярная ситуация в маленьких городках или селах, когда ученики являются более осведомленными в теме секса, чем, например, учительница пенсионного возраста,

– говорит Анастасия.

Она уверяет, что замена привычных терминов для обозначения половых органов формирует представление о том, что эти органы являются чем-то таинственным, страшным, таким, что вызывает стыд. Это как имя Волдеморта в "Гарри Поттере".

Половые органы есть у всех, и это такая же часть тела, как нога, рука или ухо. К тому же очень важно, чтобы дети знали правильные названия и локации половых органов и не стеснялись их произносить.

"Нам учитель биологии серьезно рассказывал о телегонии. Я до конца школы верила в это".

Телегония – это ложная биологическая теория, которая утверждала, что первый половой партнер генетически влияет на будущее потомство самки. То есть дети женщины будут в любом случае похожи на ее первого партнера, даже если рождены не от него.

По словам эксперта, идея телегонии возникла еще во времена Аристотеля. Тогда люди не могли объяснить, как у светловолосой пары может родиться темноволосый ребенок. Теорию давно опровергла генетика, но мифы о ней до сих пор живут.

Почему возникают такие ситуации

Психолог объясняет, проблемы полового образования в школе, из-за которых возникают подобные ситуации, такие как:

Неосведомленность педагогов в теме (или иногда учителя навязывать ученикам личные взгляды на то, что является нормальным, а что нет).

Отсутствие доверительных взаимоотношений в системе "ученик-педагог". Если ученица поговорит об этом с ребенком, кто, скорее всего, завтра вся учительская будет знать о том, что она живет половой жизнью.

Темы о сексуальном образовании, сексе и теле разбросаны по различным предметам и учебным годам. Немножко – в биологии, что-то в основах здоровья.

Интересно! Согласно исследованию Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) об украинских подростков в 2019 году, каждый десятый подросток в Украине имеет первый секс в 12 лет. То есть рассказывать 8-классникам о сексе уже поздно. А еще каждый третий подросток не использовал презерватив во время первого полового акта.

К тому же украинские подростки рассказали, что узнают о сексе в интернете (58,4%), от друзей и сверстников (41%), от родителей и учителей – 32,5% и 28,9% соответственно.

Как преподают сексуальное образование за границей

Швеция

В 1933 году в Швеции создали Ассоциацию сексуального образования (RFSU), а уже с 1955 года уроки полового воспитания вошли в обязательную школьную программу. Это – междисциплинарный предмет, который преподают учителя и школьная медсестра.

В этой стране считают, что сексуальное образование должно готовить молодежь к ответственной половой жизни. Это должно давать возможность каждому человеку работать над тем, чтобы узнать, как он хочет жить, и над тем, чтобы обнаружить, что правильно или неправильно для него.

Также на телевидении показывают короткие видео для 3 – 6-летних детей, чтобы они поняли, как устроено их тело. А в школах Швеции принято обсуждать темы сексуального воспитания в группах.

Ученики часто говорят, что это лучшая часть – когда одноклассники и учителя рассказывают, что думают о сексе, любви и отношениях. Во многих учебных заведениях предоставляют презервативы на приеме у школьной медсестры или учителя и на уроках сексуального воспитания.

Как результат, в стране один из самых низких мировых показателей подростковых родов – 2,7 на 1000. Уровень подростковой беременности в Швеции снизился на 80%, а количество случаев заболеваний, передающихся половым путем, – на 40%.

Нидерланды

Страна ввела полное половое образование с 4-летнего возраста. В детских садах речь не идет о сексе, впрочем, с детьми разговаривают о любви и отношениях.

А уже 8-летним детям рассказывают о гендерных стереотипах и самооценке, а 11-летним – о сексуальной ориентации и средствах контрацепции. Интересно, что презервативы в Нидерландах доступны в торговых автоматах, а противозачаточные средства бесплатны до 21 года.

В начальной школе учат детей, как защититься от сексуального насилия и почему нужно уважать сексуальные предпочтения других.

Как результат первый половой опыт в Нидерландах в среднем происходит в 17-летнем возрасте. У большинства молодых людей первый секс был обдуманным и приятным. 85% молодых людей используют контрацепцию постоянно.

Норвегия

Программу полового образования для школьников от 7 до 16 лет здесь начали в 1971 году. Она объясняет, что такое сексуальные желания, мастурбация, венерические заболевания, создание семьи, гомосексуальность, контрацепция и аборт.

А норвежское национальное телевидение имеет серию из 8 небольших роликов "Половое созревание". Ведущая доктор Лин Янсруд рассказывает о сложностях полового развития и показывает все нюансы. Для этого использует пластиковые модели, фотографии, снимки микроскопа. Программа не имеет возрастных ограничений.

Германия

С 1970 года государство обязано обеспечивать половое образование в школах. Так, в Гамбурге школьникам со второго класса объясняют, что такое приятные и неприятные прикосновения, как можно говорить на тему секса без уличного сленга.

В учебных планах также говорится о том, что сексуальное воспитание – общая задача для родителей и учителей. В некоторых школах есть ящики, в которых ученики могут анонимно оставлять записки с вопросами, которые будут обсуждать публично.

Родители там имеют право на доступ к материалам и методам, но не должны принимать решения о том, будут или не будут обсуждаться те или иные вопросы.

В университете Лейпцига разработали специальную учебную программу для студентов-педагогов, которая поможет им быть более уверенными во время преподавания сексуального воспитания в школе.