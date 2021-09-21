В украинских школах появятся воспитатели безопасности: что они будут делать

В МВД сообщили, что в украинских школах появятся воспитатели безопасности. Они обеспечат безопасную среду для детей, будут защищать их права и законные интересы.

Заместительница министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко рассказала, что в Украине в этом году зарегистрировали почти 3 000 уголовных правонарушений, совершенных детьми или с их участием. Столько же преступлений – против самих детей.

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Поэтому в школах хотят создать должность воспитателя безопасности. К этому проекту присоединяются международные партнеры UNICEF.

Мы уже разрабатываем тематический план, по которому будем обучать воспитателей безопасности. Это будут не полицейские, а воспитатели, которые пройдут соответствующий отбор и обучение на базе учебных заведений системы МВД,

– сказала Павличенко.

Что будут делать воспитатели безопасности в школах

По ее словам, воспитатели безопасности будут постоянно находиться в школах и взаимодействовать с полицейскими офицерами, родителями, детьми и администрацией школ.

Павличенко отметила, что если появится информация, на которую нужно реагировать, они будут передавать ее в полицию и работать с оперативниками, чтобы создать безопасную среду в школе.

В небольших школах, которые расположены рядом, будет только один воспитатель на несколько учебных заведений.

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В МВД добавили, что с 1 по 10 сентября почти 200 школьных офицеров полиции в 37 городах страны проводили интерактивные учения для школьников в рамках акции МВД "День знаний".

К слову, в школе Киева учитель трудового обучения избил пятиклассника. Директор подтвердила, что инцидент действительно был, и отметила, что там проверяют все обстоятельства и обязательно накажут учителя в случае доказательства вины.